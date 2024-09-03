الاحتلال يهدم بئر مياه وغرفة زراعية في الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بئر مياه شرق بلدة الظاهرية، وغرفة زراعية شرق مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال هدمت بئرا في خربة خلة الطيران شرق بلدة الظاهرية، تعود ملكيتها للمواطن محمد موسى عثمان أبو شرخ.

وأشارت المصادر، إلى أن الخربة تتعرض بشكل متواصل لمضايقات قوات الاحتلال والمستعمرين، المتمثلة في هدم خيامهم ومساكنهم، والاعتداء عليهم، وملاحقتهم ومنعهم من العمل في أراضيهم الزراعية.

كما هدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية في منطقة خلة العمد قرب منطقة الكسارة شرق مدينة الخليل، تعود ملكيتها للمواطن عرفات الرجبي.