الاحتلال يهدم بئر مياه وغرفة زراعية في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الخليل/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بئر مياه شرق بلدة الظاهرية، وغرفة زراعية شرق مدينة الخليل.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال هدمت بئرا في خربة خلة الطيران شرق بلدة الظاهرية، تعود ملكيتها للمواطن محمد موسى عثمان أبو شرخ.
وأشارت المصادر، إلى أن الخربة تتعرض بشكل متواصل لمضايقات قوات الاحتلال والمستعمرين، المتمثلة في هدم خيامهم ومساكنهم، والاعتداء عليهم، وملاحقتهم ومنعهم من العمل في أراضيهم الزراعية.
كما هدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية في منطقة خلة العمد قرب منطقة الكسارة شرق مدينة الخليل، تعود ملكيتها للمواطن عرفات الرجبي.
MENAFN03092024000205011050ID1108630734
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.