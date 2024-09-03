بعد اكتشاف مخزن الذكريات.. دراسة تفتح آفاقًا لعلاج الزهايمر

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN -في اكتشاف قد يُحدث ثورة في مرض الزهايمر، توصل باحثون إلى الخلايا العصبية المسؤولة عن "ذاكرة الأحداث" وما يترتب عليها، ما يمكن معه تفسير الكيفية في تخزين الدماغ للذكريات واسترجاعها.

وبحسب مجلة "نيتشر"، فإن الدراسة، التي أعدها باحثون من "كاليفورنيا"، هي الأولى من نوعها، التي تحدد الخلايا المسؤولة عن كيفية تصنيف الدماغ للمعلومات الجديدة وتذكرها.

وتوصل الباحثون لهذه النتائج بعد

على أدمغة الفئران، والتركيز على الطبقات العميقة من القشرة الشمية الداخلية الجانبية، حيث اكتشفوا خلايا عصبية متخصصة، تتعلق بتذكر الأشياء وما ينتج عنها، وهي مهمة لعملية التعلم.

وترتبط هذه الخلايا العصبية من القشرة الشمية الداخلية الجانبية بشكل وثيق بخلايا عصبية في منطقة أخرى من الدماغ، تسمّى "قشرة الفص الجبهي الإنسي". وعليه، لاحظ الباحثون أن الخلايا العصبية في قشرة الفص الجبهي الإنسي طوّرت خريطة ذهنية مماثلة أثناء عملية التعلم.أ

واستنتجوا أنه عندما تم تثبيط نشاط الخلايا العصبية في القشرة الشمية الداخلية الجانبية، فشلت تلك الموجودة في قشرة الفص الجبهي الإنسي في التمييز بشكل صحيح بين العناصر الإيجابية والسلبية، ما تسبب بضعف التعلم.

كما اكتشفوا أنه عند تثبيط الخلايا العصبية في قشرة الفص الجبهي الإنسي تعطلت تمامًا قدرة القشرة الشمية الداخلية الجانبية على الاحتفاظ بذكريات العناصر منفصلة، ​​ما أدى إلى إضعاف التعلم واسترجاع ذاكرة الأشياء/الأحداث. ما يعني أن القشرة الشمية الداخلية الجانبية، وقشرة الفص الجبهي الإنسي، تعتمدان على بعضهما اعتمادًا مشتركًا، وتعملان معًا لتشفير ذاكرة الأشياء/الأحداث.

وتمثل هذه الدراسة "تقدمًا كبيرًا" في فهم العلماء لكيفية إنشاء ذاكرة العناصر في ، وتفتح آفاقًا لفهم اضطرابات الذاكرة المتعلقة بمرض الزهايمر.