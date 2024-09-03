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إصابة مصوري وكالة وفا باستهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال في بلدة كفر دان غرب جنين

9/3/2024 8:12:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN- أصيب الزميلان الصحفيان، مصوري وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أيمن النوباني ومحمد منصور ظهر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر دان غرب جنين.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب مركبة الزميلين النوباني ومنصور بشكل مباشر خلال محاولتهما الوصول إلى موقع تواجد الصحفيين في قرية كفر دان، ما أدى لإصابة الزميل منصور بالرصاص في القدم، والنوباني بشظايا الرصاص في اليد.

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