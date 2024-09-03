إصابة مصوري وكالة وفا باستهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال في بلدة كفر دان غرب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN- أصيب الزميلان الصحفيان، مصوري وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أيمن النوباني ومحمد منصور ظهر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر دان غرب جنين.
وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب مركبة الزميلين النوباني ومنصور بشكل مباشر خلال محاولتهما الوصول إلى موقع تواجد الصحفيين في قرية كفر دان، ما أدى لإصابة الزميل منصور بالرصاص في القدم، والنوباني بشظايا الرصاص في اليد.
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