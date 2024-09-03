قائد القوات البرية بجيش الاحتلال يعلن استقالته من منصبه

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN/ أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الثلاثاء، 3 سبتمبر 2024، بأن قائد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال تامير يديعي، أعلن استقالته من منصبه.
وصف موقع "والا" العبري هذا القرار بأنه "زلزال في هيئة الأركان"، مشيرًا إلى أن يديعي قدم استقالته لأسباب شخصية. وأبلغ يديعي رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي بنيته الاستقالة في الأسابيع المقبلة، وقد وافق وزير الجيش، يوآف غالانت، على طلبه.
يُعد يديعي مرشحًا بارزًا لمنصب نائب رئيس الأركان القادم، إلا أن التقديرات تشير إلى أن نائب رئيس الأركان الحالي، أمير برعام، لن يغادر منصبه في القريب العاجل بسبب استمرار الحرب.
تقلد الجنرال يديعي عدة مناصب عليا خلال مسيرته العسكرية، منها قائد لواء جولاني، وقائد قيادة الجبهة الداخلية، وقائد المنطقة الوسطى.
وتفرض استقالته على رئيس الأركان الإسرائيلي تعيين قائد جديد للقوات البرية في خضم الحرب.
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