قائد القوات البرية بجيش الاحتلال يعلن استقالته من منصبه

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN/ أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الثلاثاء، 3 سبتمبر 2024، بأن قائد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال تامير يديعي، أعلن استقالته من منصبه.

وصف موقع "والا" العبري هذا القرار بأنه "زلزال في هيئة الأركان"، مشيرًا إلى أن يديعي قدم استقالته لأسباب شخصية. وأبلغ يديعي رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي بنيته الاستقالة في الأسابيع المقبلة، وقد وافق الجيش، يوآف غالانت، على طلبه.



يُعد يديعي مرشحًا بارزًا لمنصب نائب رئيس الأركان القادم، إلا أن التقديرات تشير إلى أن نائب رئيس الأركان الحالي، أمير برعام، لن يغادر منصبه في القريب العاجل بسبب استمرار الحرب.

تقلد الجنرال يديعي عدة مناصب عليا خلال مسيرته العسكرية، منها قائد لواء جولاني، وقائد قيادة الجبهة الداخلية، وقائد المنطقة الوسطى.

وتفرض استقالته على رئيس الأركان الإسرائيلي تعيين قائد جديد للقوات البرية في خضم الحرب.