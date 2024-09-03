رئيس بلدية فرنسية يرفض منح جائزة للتصوير الصحافي لفلسطيني

MENAFN - Palestine News ) باريس / PNN -افتتحت، في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من شهر أغسطس والأول من شهر سبتمبر، النسخة 36من مهرجانVisa pour l'image، في مدينة بربينيان الفرنسية، وهو أكبر حدث عالمي مخصص للتصوير الصحفي. وقد دُعي للحفل المصور الفلسطيني لؤي أيوب لتسلّم جائزة في السابع من سبتمبر/أيلول الجاري. لكن المشكلة أنه لا يستطيع دخول فرنسا في الوقت الحالي.

تنافسَ على الجائزة

حوالي عشرين تقريراً مصوراً عن الأخبار الدولية، من بينها“مأساة غزة” للؤي أيوب، وهو مصور فلسطيني شاب، غطّى، بتكليف من صحيفة“واشنطن بوست”، لمدة خمسة أشهر- من الأيام التي أعقبت

7 أكتوبر وحتى فبراير- المحنة القاسية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة جراء الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي.

كان لؤي أيوب، وهو لاجئ في مصر، يأمل في أن يتمكن من القدوم إلى بربينيان، لكن ذلك لن يحدث.

وأوضح جان فرانسوا ليروي، مدير المهرجان، قائلاً:“من الخطأ تمامًا القول، كما سمعت، إن الحكومة الفرنسية رفضت إصدار تأشيرة دخول له. وعلى العكس من ذلك، حاولت وزارة الثقافة عبثاً معالجة الوضع. والحقيقة أنه لا يتمتع حاليًا إلا بوضع الإقامة، وأنه إذا ذهب إلى فرنسا، فلن يتمكن من العودة إلى مصر. من المفترض أن تتطور حالته في الأيام أو الأسابيع المقبلة، لكن سيكون من الصعب جدًا تصور الترحيب به”.

خلال افتتاح المهرجان، رفض رئيس بلدية المدينة، لوي آليو، القيادي في حزب مارين لوبان،“التجمع الوطني” اليميني المتطرف، منح جائزة المدينة لمهرجان Visa pour l'Image

للمصور لؤي أيوب عن سلسلة صوره عن غزة. وانتقد لوي أليو هذا الصحفي لأنه“وصف حماس على شبكاته الاجتماعية بأنها المقاومة الفلسطينية”. كما انتقد الاختيارات التحريرية للمهرجان التصويري الصحفي في ما يتعلق بالحرب بين إسرائيل و”حماس”.

وقال عمدة المدينة اليميني المتطرف:“لن أقدم الجائزة هذا العام، لا أنا ولا أي شخص من المدينة”، واصفاً شعوره بـ“غير المرتاح لطريقة التعامل مع هذه الحرب”. و ذهب نائب رئيس حزب مارين لوبان إلى حد القول إنه كان يفضّل مكافأة“صحفي مستقل تماماً عن حماس“.

سُميت هذه الجائزة لأول مرة“جائزة المراسل الشاب”، ثم أصبحت“جائزة مدينة بربينيان” منذ عام 2012 ، وهي تحمل اسم Rémi Ochlik، المصور الفرنسي الشاب الذي توفي تحت القنابل في حمص في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2021، ذهبت جائزة مدينة بربينيان بالفعل إلى الشابة الغزية فاطمة شبير، عن تقريرها“حياة تحت الحصار”. لكن الدولة الفرنسية لم تسمح لها بالذهاب إلى المهرجان لتسلم جائزتها.







