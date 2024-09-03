إعلام إسرائيلي: التصعيد بالضفة يشتت الجيش والأسرى يتلاشون في الأنفاق

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل /PNN - عبّر محللون عسكريون إسرائيليون عن مخاوفهم من خطورة التصعيد في الضفة الغربية التي يقولون إنها تحولت إلى جبهة إضافية إلى جانب جبهتي الشمال والجنوب. وتركزت نقاشات الإعلام الإسرائيلي أيضا على محاولات استعادة الأسرى في قطاع غزة أحياء، وحذر محللون من أن الأسرى يتلاشون في الأنفاق.

وبشأن التصعيد في الضفة الغربية، قال مراسل الشؤون العسكرية في قناة 12 نير دفوري إن سلسلة العمليات التي قام بها فلسطينيون في المدة الأخيرة تطلق كل أجراس الإنذار ليس فقط على المستويين الأمني والعسكري، بل على المستوى السياسي.

ورأى "أن إسرائيل تواجه تصعيدا حادا في الضفة الغربية، والأمر ليس محصورا في شمال الضفة بل في الخليل ومناطق أخرى"، مؤكدا أن التصعيد في الضفة يشتت الجيش الإسرائيلي في الجبهات الأخرى.

وحسب محلل الشؤون السياسية في قناة 13 ألون بن دافيد، فإن الضفة الغربية كانت الجبهة الثالثة من حيث الأهمية، لكنها بدأت تتحول إلى جبهة أكثر جدية إثر انضمام مدينة الخليل جنوبي الضفة، التي قال إنها تشتعل ببطء، و"عندما تشتعل من الصعب جدا إطفاؤها".

وحذر من أن التصعيد في الضفة سيجعل إسرائيل تستدعي مزيدا من القوات، وذلك يعني نقصا في القوات في جبهات أخرى، في الشمال وفي غزة. وذكر أن هناك 23 كتيبة فلسطينية توجد اليوم في الضفة الغربية.

وفي موضوع الأسرى، دعا يسرائيل زيف، وهو رئيس سابق لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، إلى عدم مواصلة العمل مثل "فيل في متجر خزف"، وإلا سيؤدي ذلك إلى "إحضار الأسرى في توابيت".

ومن جهته، اتهم اللواء احتياط غيورا آيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي سابقا، رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو باللعب في موضوع المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية في غزة.

وقال إنه قبل 5 أشهر كانت هناك فرصة مطروحة على الطاولة، "مقترح بسيط جدا: إعادة كل المخطوفين خلال جدول زمني قصير مقابل إنهاء الحرب، لكن إسرائيل رفضته". وأضاف "لدينا أكذوبة فظيعة يكررونها منذ 9 أشهر، وهي أن الضغط العسكري فقط سيعيد المخطوفين ويحقق أهداف الحرب".

واستبعد اللواء الإسرائيلي أن تنجح الصفقة التي يدور الحديث عنها الآن، وقال "إن إسرائيل لن تستعيد كل الأسرى، وحركة حماس لن تحقق نهاية للحرب".

وفي السياق نفسه، يرى مراسل الشؤون العسكرية في قناة 12 أن المطلوب حاليا هو "قيادة شجاعة لاتخاذ القرارات بأثمان باهظة.. فلا مزيد من الوقت لدى المخطوفين.. إنهم يتلاشون في الأنفاق".

وذكر أن نتنياهو يهدد بنسف المفاوضات الجارية، بسبب إصراره على مواصلة الحرب على غزة، وعدم الانسحاب من محوري نتساريم وفيلادلفيا وسط القطاع وجنوبه.