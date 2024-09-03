وثيقة: حماس وضعت إستراتيجية الأنفاق قبل 7 أكتوبر بوقت طويل

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN- كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن "وثيقة"، تؤكد أن قادة "حماس" قضَوْا سنوات، لتطوير "خطة"، عرفت باسم "إستراتيجية معركة الأنفاق"، لمواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في أنفاق مظلمة تحت الأرض، قبل وقت طويل من هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

و"الدليل"، الذي استولت عليه قوات الاحتلال، واستعرضته صحيفة "نيويورك تايمز"، يُمثل جزءًا من جهد دام سنوات بذلته ، قبل وقت طويل من هجومها في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول، لبناء عملية عسكرية تحت الأرض يمكنها الصمود لفترات طويلة، علاوة على تمكينها من التصدي للهجمات، وإبطاء القوات البرية الإسرائيلية داخل الأنفاق المظلمة.

وأظهرت السجلات التي عُثر عليها في ساحة المعركة التي تدور حاليًّا بين "حماس وإسرائيل"، استعدادات حركة "حماس" سابقًا، حيث تم وضع أبواب مضادة للتفجير على فوّهات الأنفاق، للحماية من القنابل، ونيران جنود الاحتلال الإسرائيليين.

وبحسب الوثائق المكتشفة، فإن قادة ألوية "حماس"، قاموا بمراجعة الأنفاق أسفل ، وحددوا الأماكن الحيوية تحت الأرض، وعلى السطح التي تحتاج إلى "تحصين".

وقبل عام واحد فقط من مهاجمة إسرائيل، وافق يحيى السنوار، زعيم حماس في قطاع غزة، على إنفاق 225 ألف دولار، لتركيب أبواب ضد الانفجار، لحماية شبكة أنفاق "حماس"من الغارات الجوية والاعتداءات البرية، وفق الصحيفة.

وفي رسالة مكتشفة يُعتقد أنها موجهة من إلى القائد العسكري الضيف، يمكن تقدير حجم الأموال التي أنفقتها "حماس" على تزويد الأنفاق، خصوصًا في شمال غزة وخانيونس، بالأبواب المضادة للانفجار القادرة على إغلاق أجزاء الأنفاق من بعضها البعض ومن الخارج، ما يحمي من التفجيرات والخروقات، وإعاقة استخدام الجيش للطائرات دون طيار لتفتيش الأنفاق ورسم خرائط لها.

ورغم أن المسؤولين الإسرائيليين، كانوا يعلمون قبل الحرب أن لدى "حماس" شبكة أنفاق واسعة النطاق، ولكن ثبت أنها أكثر تطورًا واتساعًا مما كانوا يعتقدون.

وبحسب الصحيفة، يصف دليل "حماس" للقتال تحت الأرض، الذي عُثر عليه في منطقة الزيتون بمدينة غزة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفق مسؤولين إسرائيليين، بتفصيل دقيق، عن كيفية الإبحار في الظلام، والتحرك خلسة تحت غزة، وإطلاق الأسلحة الآلية في أماكن ضيقة لتحقيق أقصى قدر من الفتك.

ويُقدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن بناء نفق بدائي يبلغ طوله نصف ميل تقريبًا يُكلف“حماس” نحو 300 ألف دولار أمريكي.

واكتشف جيش الاحتلال، منذ بداية الحرب، الكثير من الأنفاق، التي أطلق عليها اسم "مترو غزة"، وفق الصحيفة.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون:"واجه الجيش الإسرائيلي مرارًا وتكرارًا، أبوابًا مضادة للانفجار أثناء قيامه بتطهير الأنفاق.

وبمجرد اختراق تلك الأبواب، نادرًا ما يجد الجنودُ مقاتلي "حماس" خلفها؛ ما يعكس إستراتيجية الهجوم والتراجع التي أصبحت شائعة".



وتتنوع هذه الأنفاق بين بدائية تستخدم لشن الهجمات الخاطفة، وأخرى معقدة وبعمق عشرات الطوابق تحت الأرض، تستخدم كمقار قيادة وسيطرة واتصالات أو شرايين تربط مصانع الأسلحة تحت الأرض بمنشآت التخزين، ما يُخفي البنية التحتية العسكرية "لحماس" بالكامل.

