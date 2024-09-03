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الاحتلال يجدد غاراته على عدة بلدات جنوب لبنان

9/3/2024 7:10:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN - جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غاراتها على عدة بلدات جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية غارات استهدفت بلدتي عيتا الشعب ومركبا ومرتفعات جبل الريحان تزامناً مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية.

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