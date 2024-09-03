الاحتلال يجدد غاراته على عدة بلدات جنوب لبنان
التاريخ
9/3/2024 7:10:15 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيروت / PNN - جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غاراتها على عدة بلدات جنوب لبنان.
وشنت الطائرات الحربية غارات استهدفت بلدتي عيتا الشعب ومركبا ومرتفعات جبل الريحان تزامناً مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية.
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