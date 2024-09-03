اشتية: شعبنا وقيادته سيفشلان مخططات الاحتلال الرامية لتدمير إمكانية قيام الدولة الفلسطينية

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN- أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
يعمل على تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطين، وبأن عقليته السياسية توسعية ولا تؤمن بالحدود الجغرافية، وبأنه يعمل على إقامة دولة الاحتلال على المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، مشدداً على أن شعبنا وقيادته سيفشلان خطط الاحتلال.
وقال اشتية في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن الضفة الغربية تتعرض لهجمة غير مسبوقة بهدف إعادة احتلالها بشكل كامل، وتهجير المواطنين.
وطالب، بتحميل دولة الاحتلال المسؤولية عن إعادة إعمار ما دمّرته في قطاع غزة والضفة الغربية كي يكون ذلك رادعاً لها حتى لا تكرر عدوانها على أبناء شعبنا.
وأكد اشتية، بأنه لا يعقل أن يقوم الاحتلال بتدمير معظم المنازل والبنى التحتية في القطاع ثم يتولى المجتمع الدولي إعادة الإعمار، مشدداً على ضرورة تحميل دولة الاحتلال المسؤولية المالية والسياسية عن ذلك.
ودعا، الدول العربية والإسلامية إلى استعمال لغة المصالح مع الإدارة الأميركية للضغط على حكومة الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا.
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