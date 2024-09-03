اشتية: شعبنا وقيادته سيفشلان مخططات الاحتلال الرامية لتدمير إمكانية قيام الدولة الفلسطينية

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN- أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين يعمل على تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطين، وبأن عقليته السياسية توسعية ولا تؤمن بالحدود الجغرافية، وبأنه يعمل على إقامة دولة الاحتلال على المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، مشدداً على أن شعبنا وقيادته سيفشلان خطط الاحتلال.

وقال اشتية في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن الضفة الغربية تتعرض لهجمة غير مسبوقة بهدف إعادة احتلالها بشكل كامل، وتهجير المواطنين.

وطالب، بتحميل دولة الاحتلال المسؤولية عن إعادة إعمار ما دمّرته في قطاع غزة والضفة الغربية كي يكون ذلك رادعاً لها حتى لا تكرر عدوانها على أبناء شعبنا.

وأكد اشتية، بأنه لا يعقل أن يقوم الاحتلال بتدمير معظم المنازل والبنى التحتية في القطاع ثم يتولى المجتمع الدولي إعادة الإعمار، مشدداً على ضرورة تحميل دولة الاحتلال المسؤولية المالية والسياسية عن ذلك.

ودعا، الدول العربية والإسلامية إلى استعمال لغة المصالح مع الإدارة الأميركية للضغط على حكومة الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا.