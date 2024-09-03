تقرير عبري: زلزال وشيك في المنظومة العسكرية والمخابراتية الإسرائيلية

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الداخل المحتل / PNN- كشف موقع "والا" الإسرائيلي عن "زلزال ثالث" في المنظومة العسكرية والمخابراتية الإسرائيلية على خلفية أحداث 7 أكتوبر وسير الحرب في غزة.
وقال الموقع إنه بعد الإعلان عن تقاعد رئيس وحدة 8200 المخابراتية الشهيرة، وقرب تقاعد رئيس الأركان نفسه، من المتوقع أن يتقاعد قائد القوات البرية الإسرائيلية اللواء تامير يداي قريبًا.
وسيترك يداي، الذي كان مرشحًا لمنصب نائب رئيس الأركان المقبل، منصبه في غضون أسابيع قليلة بحجة "أسباب شخصية"، ووافق وزير الاحتلال على طلبه، وفقًا للتقرير.
وتعتقد مصادر في الجيش الإسرائيلي أن القرار قد يكون نابعًا من تقييم يداي أنه لن تتم ترقيته إلى نائب رئيس الأركان، على خلفية أحداث 7 أكتوبر وسير الحرب في غزة.
وأبلغ يداي رئيس الأركان هارتسي هاليفي أنه يعتزم التقاعد في الأسابيع المقبلة، وكانت هيئة الأركان الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى في الآونة الأخيرة، على خلفية الحرب والمناقشات بشأن أسرى الحرب؛ ما زاد المشهد ارتباكًا.
وسيُلزم هذا الوضع رئيس الأركان بتعيين قائد جديد للقوات البرية، ومن ناحية أخرى يزيد من فرص اللواء أوري جوردين، قائد القيادة الشمالية، في شغل منصب النائب التالي لرئيس الأركان.
ويُشار إلى أن هناك انتقادات لسلوك وسياسات الجنرال جوردين في الآونة الأخيرة كقائد للقيادة الشمالية، في إطار القتال ضد "حزب الله"، بحسب المصدر.
MENAFN03092024000205011050ID1108630306
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.