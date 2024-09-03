تقرير عبري: زلزال وشيك في المنظومة العسكرية والمخابراتية الإسرائيلية

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- كشف موقع "والا" الإسرائيلي عن "زلزال ثالث" في المنظومة العسكرية والمخابراتية الإسرائيلية على خلفية أحداث 7 أكتوبر وسير الحرب في غزة.

وقال الموقع إنه بعد الإعلان عن تقاعد رئيس وحدة 8200 المخابراتية الشهيرة، وقرب تقاعد رئيس الأركان نفسه، من المتوقع أن يتقاعد قائد القوات البرية الإسرائيلية اللواء تامير يداي قريبًا.

وسيترك يداي، الذي كان مرشحًا لمنصب نائب رئيس الأركان المقبل، منصبه في غضون أسابيع قليلة بحجة "أسباب شخصية"، ووافق الاحتلال على طلبه، وفقًا للتقرير.

وتعتقد مصادر في الجيش الإسرائيلي أن القرار قد يكون نابعًا من تقييم يداي أنه لن تتم ترقيته إلى نائب رئيس الأركان، على خلفية أحداث 7 أكتوبر وسير الحرب في غزة.

وأبلغ يداي رئيس الأركان هارتسي هاليفي أنه يعتزم التقاعد في الأسابيع المقبلة، وكانت هيئة الأركان الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى في الآونة الأخيرة، على خلفية الحرب والمناقشات بشأن أسرى الحرب؛ ما زاد المشهد ارتباكًا.

وسيُلزم هذا الوضع رئيس الأركان بتعيين قائد جديد للقوات البرية، ومن ناحية أخرى يزيد من فرص اللواء أوري جوردين، قائد القيادة الشمالية، في شغل منصب النائب التالي لرئيس الأركان.

ويُشار إلى أن هناك انتقادات لسلوك وسياسات الجنرال جوردين في الآونة الأخيرة كقائد للقيادة الشمالية، في إطار القتال ضد "حزب الله"، بحسب المصدر.