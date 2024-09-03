يبيع الوهم ليشتري الوقت... بقلم: الصحفي حسن عبد الجواد

MENAFN - Palestine News ) يبيع الوهم ليشتري الوقتويبني دولة يهودا والسامرة ويصادر صلاحيات الجيش والأجهزة الامني

لعل أكثر ما يميز حرب الإبادة الطويلة، التي أعلنتها حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، قدرة "الدكتاتور" على اتخاذ القرارات وتمريرها، في كل ما يتعلق بتطورات وتكتيكات الحرب، وفرضها على حكومته، وحتى على المعارضة الإسرائيلية والشارع الإسرائيلي، خدمة لمصالحه واجنداته، رغم ما نراه من احتجاجات ومعارضات لسياسته هنا وهناك.

فقد نجح نتنياهو الذي يخوض "حربا عالمية ثالثة" على قطاع غزة على حد زعمه، ببيع الوهم وشراء الوقت، ونحن على ابواب مرور عام على حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، في فرض ما يريد، وفي القفز وتجاوز كل الصعوبات والعراقيل الداخلية، والإقليمية والدولية، وحتى مع الولايات المتحدة اشد الحلفاء الاستراتيجيين لوجود إسرائيل على مدى عقود، مستخدما كل أساليب الخداع والتضليل والتضخيم والكذب والارهاب والابتزاز مع الجميع، لحماية نفسه من مصير المقصلة السياسية والقضائية التي تنتظره في نهاية المطاف، كما يحلم معارضوه في اسرائيل وخارجها.

وبهذا المعني، فان نتنياهو الخائف على مصيره، يخوض حربين، حرب الإبادة الجماعية التي أعلنها بعد 7 أكتوبر الماضي ضد شعبنا في قطاع غزة، وحرب مع كل معارضيه، كرئيس للوزراء لا يملك سوى استراتيجية خيار الحرب، وصولا لحسم معركته القضائية والسياسية والحزبية التي تتعلق بمصيره، وهو الذي أعلن عن نفسه ملكا لليهود بالمفهوم الديني والتاريخي.

ان سيكولوجية التفكير لدى نتنياهو لا تستند الى الثقة بحلفاءه من احزاب الصهيونية الدينية والحريديم وغيرهم من الائتلاف الحكومي، كما لا تعتمد على تقديرات الأجهزة الأمنية بدءا من وزير الدفاع غالانت ومرورا برئيس الأركان هاليفي، وصولا لرئيسي الموساد والشاباك، وكذلك إدارة بايدن التي يبتزها، وهي على أبواب الانتخابات للحصول على مزيد من الاسلحة والأموال والدعم السياسي، وتبرير استمرار العدوان وحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.

فلقد انتهى الزمن لدى نتنياهو، الذي كان يعتمد فيه على معايير وتقييمات وتوصيات وتقديرات الجيش والأجهزة الأمنية، كما تفعل معظم الحكومات في الدول المتطورة في العالم، فقد قرر دون رجعة مصادرة صلاحياتها، وهي التي تعتبر نفسها الأكثر تطورا وعصرية في المنطقة، وربما في العالم، واستطاع ان يوظف هذه الصلاحيات لحساب مواقفه وعلاقاته ومصالحه مع ائتلافه الحكومي، وخاصة مع بن غفير وسموتريش، وذلك من خلال الاستجابة لمطالبهم ومواقفهم واجنداتهم، بإعطائهم مساحات واسعة لإنجاز مشروعهم الاستيطاني، وتحقيق أهدافهم في الضفة والقدس.

وما المفارقات في المواقف التي تشهدها الساحة الحزبية في الكيان، والمجلس الوزاري الامني المصغر على وجه التحديد، سوى انعكاس حقيقي لصراع الارادات والمصالح بين نتنياهو وائتلافه الحكومي من جهة، والأجهزة الأمنية الإسرائيلية من جهة أخرى، التي بدأت التمهيد منذ ثلاثة شهور واجتياح رفح، بان بنك أهداف قوات الاحتلال شارف على الانتهاء، الا ان فيتو نتنياهو "السياسي والامني" باعتباره رئيسا للوزراء، كان على الدوام يفرض على الأجهزة الأمنية العودة لمهمات المربع الأول للحرب، وتجاوز كل الاعتبارات التي يطرحها الوسطاء الاقليميون والدوليون، والمتعلقة بوقف الحرب وصفقة التبادل، والانسحاب من محوري فيلادلفيا ونتساريم ورفح.

ان مواقف وسياسة نتنياهو وائتلافه الحاكم تفتح افاقا واسعة وتشق طريقا واضحا لحلفائه "بن غفير وسموتريش"، نحو الإعلان عن دولة المستوطنين "يهودا والسامرة" في الضفة الغربية، بهدف القضاء على الوجود السياسي الفلسطيني، ووضع نهاية للمشروع الوطني السيادي الفلسطيني "الدولة الفلسطينية المستقلة"، وهو ما يعني تجديد لصراع وجودي بين الشعب الفلسطيني، يعيد الأمور الى بداياته، مع حكومة نتنياهو ودولة المستوطنين من جهة أخرى.



وفي هذه الحالة سيعمل قادة المستوطنين على فرض مشروعهم الديني الاستراتيجي كبديل للنظام "الديمقراطي" على الخارطة الحزبية الإسرائيلية بيمينها ومعارضيها، ومحاولة قيادة المرحلة الجديدة، فيما سيقف العالم بتحولاته الجديدة، التي تعصف في كل مكان، امام أسئلة كبيرة واستحقاقات ومعادلة جديدة، للتعامل مع خارطة التناقضات والصراعات الجديدة في إسرائيل.





