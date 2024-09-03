الجيش الإسرائيلي يعلن استقالة قائد القوات البرية فيه

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/ PNN - أعلن الجيش الإسرائيلي -اليوم الثلاثاء- أن قائد القوات البرية فيه اللواء تامير ياداي استقال من منصبه "لأسباب شخصية"، وفق إعلام عبري.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن رئيس اركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت وافقا على طلب ياداي.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن ياداي سيكون في إجازة مؤقتة في الوقت الحالي، وسيقدم في وقت لاحق ترشيحه "لمناصب مهمة" في الجيش.

وشغل ياداي منصب قائد القوات البرية في السنوات الثلاث الماضية، ومن المتوقع أن يترك ياداي منصبه خلال الأسابيع المقبلة بمجرد العثور على ضابط بديل، ولم يتضح على الفور من سيحل محله.

وشهد جيش الاحتلال خلال الأشهر الماضية سلسلة استقالات من مناصب قيادية فيه مع دعوات لاستقالة آخرين.

وتشهد الساحة الإسرائيلية خلافات وانقسامات حادة على خلفية استمرار الحرب على غزة واتهام نتنياهو بالسعي لإطالتها لأسباب سياسية وشخصية، على الرغم من الخسائر الكبيرة التي يتكبدها جيش الاحتلال والفشل في تحقيق أي من أهداف الحرب المعلنة وعلى رأسها استعادة المحتجزين في غزة والقضاء على "حماس".