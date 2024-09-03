الجيش الإسرائيلي يعلن استقالة قائد القوات البرية فيه

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل/ PNN - أعلن الجيش الإسرائيلي -اليوم الثلاثاء- أن قائد القوات البرية فيه اللواء تامير ياداي استقال من منصبه "لأسباب شخصية"، وفق إعلام عبري.
وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن رئيس اركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت وافقا على طلب ياداي.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن ياداي سيكون في إجازة مؤقتة في الوقت الحالي، وسيقدم في وقت لاحق ترشيحه "لمناصب مهمة" في الجيش.
وشغل ياداي منصب قائد القوات البرية في السنوات الثلاث الماضية، ومن المتوقع أن يترك ياداي منصبه خلال الأسابيع المقبلة بمجرد العثور على ضابط بديل، ولم يتضح على الفور من سيحل محله.
وشهد جيش الاحتلال خلال الأشهر الماضية سلسلة استقالات من مناصب قيادية فيه مع دعوات لاستقالة آخرين.
وتشهد الساحة الإسرائيلية خلافات وانقسامات حادة على خلفية استمرار الحرب على غزة واتهام نتنياهو بالسعي لإطالتها لأسباب سياسية وشخصية، على الرغم من الخسائر الكبيرة التي يتكبدها جيش الاحتلال والفشل في تحقيق أي من أهداف الحرب المعلنة وعلى رأسها استعادة المحتجزين في غزة والقضاء على "حماس".
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