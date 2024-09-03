الصحة العالمية: نجاح حملة تطعيم شلل الأطفال في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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واشنطن / PNN- حقّقت حملة التطعيم ضد في قطاع ، نجاحا، وتجاوزت أهدافها الخاصة، بعد مرور ثلاثة أيام على انطلاقها.
يأتي ذلك بعد الهدن الإنسانية التي جرت أخيرا، للتحرك بشكل آمن في القطاع، وفق منظمة الصحة العالمية في غزة.
وحول ذلك، قال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة للصحفيين:" توقعت المنظمة تطعيم 150 ألف طفل فلسطيني، ولكن تم تطعيم أكثر من 161 ألف طفل تحت سن العاشرة في المنطقة الوسطى خلال أول يومين من الحملة، ما يدل على نجاحها"
وأضاف:"حتى الآن تسير الأمور على ما يرام، وهذه الهدن الإنسانية ناجحة، ولا يزال أمامنا 10 أيام".
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