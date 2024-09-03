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الصحة العالمية: نجاح حملة تطعيم شلل الأطفال في غزة

9/3/2024 7:10:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن / PNN- حقّقت حملة التطعيم ضد في قطاع ، نجاحا، وتجاوزت أهدافها الخاصة، بعد مرور ثلاثة أيام على انطلاقها.

يأتي ذلك بعد الهدن الإنسانية التي جرت أخيرا، للتحرك بشكل آمن في القطاع، وفق منظمة الصحة العالمية في غزة.

وحول ذلك، قال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة للصحفيين:" توقعت المنظمة تطعيم 150 ألف طفل فلسطيني، ولكن تم تطعيم أكثر من 161 ألف طفل تحت سن العاشرة في المنطقة الوسطى خلال أول يومين من الحملة، ما يدل على نجاحها"

وأضاف:"حتى الآن تسير الأمور على ما يرام، وهذه الهدن الإنسانية ناجحة، ولا يزال أمامنا 10 أيام".

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