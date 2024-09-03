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وزارة الداخلية: إحالة عدد من مخالفي القوانين والأنظمة البيئية إلى النيابة العامة

9/3/2024 5:06:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بشرطة البيئة اليوم الثلاثاء ضبط عدد من الأشخاص لمخالفتهم القوانين والأنظمة في رعي الإبل بشكل جائر وتم رصد عدد من المخالفات البيئية والتحفظ على 22 من الإبل.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه تمت إحالة أصحاب الحلال المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم مضيفة أن ذلك يأتي ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على النظام البيئي ومنع التعديات البيئية التي تؤثر على البيئة الطبيعية والسلامة العامة.
وأشارت في هذا الشأن إلى تنفيذ قطاع الأمن العام ممثلا بإدارة شرطة البيئة ومديرية أمن محافظة الجهراء بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حملة أمنية استجابة لشكوى حول وجود رعي جائر وتعديات من أصحاب رعي الإبل في منطقة الجهراء. (النهاية)

ع ح ك




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