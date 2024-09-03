وزارة الداخلية: إحالة عدد من مخالفي القوانين والأنظمة البيئية إلى النيابة العامة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 3 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بشرطة البيئة اليوم الثلاثاء ضبط عدد من الأشخاص لمخالفتهم القوانين والأنظمة في رعي الإبل بشكل جائر وتم رصد عدد من المخالفات البيئية والتحفظ على 22 من الإبل.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه تمت إحالة أصحاب الحلال المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم مضيفة أن ذلك يأتي ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على النظام البيئي ومنع التعديات البيئية التي تؤثر على البيئة الطبيعية والسلامة العامة.
وأشارت في هذا الشأن إلى تنفيذ قطاع الأمن العام ممثلا بإدارة شرطة البيئة ومديرية أمن محافظة الجهراء بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حملة أمنية استجابة لشكوى حول وجود رعي جائر وتعديات من أصحاب رعي الإبل في منطقة الجهراء. (النهاية)
ع ح ك
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