الناصر: الإدارة العامة في الأردن تشهد تطورا جذريا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، سامح الناصر، أن الإدارة العامة في الأردن تشهد تطورا جذريا بإنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة، والتي جاءت تزامنا مع دخول الدولة الأردنية مئويتها الثانية، كأحد أهم مخرجات خريطة تحديث القطاع العام، لتعزيز كفاءة وفعالية القطاع العام وتمكينه ليكون رافعة لمسارات التحديث السياسي والاقتصادي، والتي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.
جاء ذلك خلال لقاء الناصر أمس، رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي في جمهورية العراق، محمود التميمي، والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان سبل التعاون في مجال إدارة وتخطيط الموارد البشرية في القطاع العام.
وأكد الناصر، عمق العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين، وحرص الحكومتين على تنمية البلدين الشقيقين في المجالات كافة، خاصة في مجال الإدارة العامة، حيث شهد العام الماضي توقيع اتفاقية تفاهم بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتوثيق أواصر العمل المشترك في مجال تحديث وتطوير الإدارة والوظيفة العامة.
وبين مهام الهيئة ومجالات عملها المتمثلة في إعداد وتطبيق السياسات والمعايير والإستراتيجيات الناظمة لإدارة الموارد البشرية، وتأهيل القيادات الحكومية المستقبلية، وتطوير الهياكل التنظيمية للدوائر العامة ومنظومة الخدمات العامة، وتعزيز أطر وأسس قواعد الحوكمة وتطبيقها، وتنسيق وتنظيم الخدمات الحكومية المشتركة وتعزيز تكاملها.
من جانبه، أكد التميمي، حرص العراق على تقوية أواصر التعاون مع الأردن في مختلف المجالات، موضحا أنه على الرغم من حداثة عمر مجلس الخدمة العامة الاتحادي، إلا أنه يحظى بدعم كبير من الحكومة العراقية، إيمانا منها بضرورة وجود جهاز مركزي لإدارة شؤون المورد البشري والخدمة العامة في الدولة، ضمن معايير الحوكمة، وبما يعكس المصداقية والشفافية في تنفيذ الإجراءات.
وأعرب عن أمله في أن تثمر هذه الزيارة لمزيد من التعاون مع الأردن، وتبادل المعارف والخبرات في مجالات إدارة المورد البشري والتقنيات والتحول الرقمي.
من جهتهم، قدم كل من المدير التنفيذي لإدارة تقييم الكفايات المهندس مبارك الخلايلة، والمدير التنفيذي لإدارة تطوير السياسات والمعايير الدكتور بندر أبو تايه، والمدير التنفيذي لإدارة الدعم الفني والاستشاري ياسر النسور، والمدير التنفيذي لإدارة الرقابة والامتثال المهندسة شروق عبدالغني، شرحا حول إدارات الهيئة ومهامها، وأبرز المشاريع التي تعمل عليها وفق مخرجات خارطة تحديث القطاع العام والخطة الاستراتيجية للهيئة.
يشار إلى أن الزيارة شهدت توقيع برنامج عمل ثنائي بين الجانبين في مجال تحديث وتطوير الإدارة والوظيفة العامة للأعوام (2024- 2025)، بهدف تبادل الخبرات والتعاون في تأهيل وتدريب الموظفين، وتنظيم الندوات وإعداد الدراسات المتخصصة، إلى جانب زيارة الوفد لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ومعهد الإدارة العامة، ووحدة إدارة تنفيذ خريطة تحديث القطاع العام ووحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء.
وضم الوفد المرافق، عضو مجلس الخدمة العراقي الدكتور محمد عبد الصاحب، ومدير عام دائرة البحوث والدراسات الإدارية قاسم عبد الرضا شغيت، ومديرة طلبات التعيين، بان علاء الدين عبد الرازق، ومدير الأنظمة والبرامجيات علي جمعة جلاب، ومن مكتب رئيس المجلس مصطفى جبار.-(بترا)
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