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الناصر: الإدارة العامة في الأردن تشهد تطورا جذريا

9/3/2024 5:01:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، سامح الناصر، أن الإدارة العامة في الأردن تشهد تطورا جذريا بإنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة، والتي جاءت تزامنا مع دخول الدولة الأردنية مئويتها الثانية، كأحد أهم مخرجات خريطة تحديث القطاع العام، لتعزيز كفاءة وفعالية القطاع العام وتمكينه ليكون رافعة لمسارات التحديث السياسي والاقتصادي، والتي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.
جاء ذلك خلال لقاء الناصر أمس، رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي في جمهورية العراق، محمود التميمي، والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان سبل التعاون في مجال إدارة وتخطيط الموارد البشرية في القطاع العام.
وأكد الناصر، عمق العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين، وحرص الحكومتين على تنمية البلدين الشقيقين في المجالات كافة، خاصة في مجال الإدارة العامة، حيث شهد العام الماضي توقيع اتفاقية تفاهم بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتوثيق أواصر العمل المشترك في مجال تحديث وتطوير الإدارة والوظيفة العامة.
وبين مهام الهيئة ومجالات عملها المتمثلة في إعداد وتطبيق السياسات والمعايير والإستراتيجيات الناظمة لإدارة الموارد البشرية، وتأهيل القيادات الحكومية المستقبلية، وتطوير الهياكل التنظيمية للدوائر العامة ومنظومة الخدمات العامة، وتعزيز أطر وأسس قواعد الحوكمة وتطبيقها، وتنسيق وتنظيم الخدمات الحكومية المشتركة وتعزيز تكاملها.
من جانبه، أكد التميمي، حرص العراق على تقوية أواصر التعاون مع الأردن في مختلف المجالات، موضحا أنه على الرغم من حداثة عمر مجلس الخدمة العامة الاتحادي، إلا أنه يحظى بدعم كبير من الحكومة العراقية، إيمانا منها بضرورة وجود جهاز مركزي لإدارة شؤون المورد البشري والخدمة العامة في الدولة، ضمن معايير الحوكمة، وبما يعكس المصداقية والشفافية في تنفيذ الإجراءات.
وأعرب عن أمله في أن تثمر هذه الزيارة لمزيد من التعاون مع الأردن، وتبادل المعارف والخبرات في مجالات إدارة المورد البشري والتقنيات والتحول الرقمي.
من جهتهم، قدم كل من المدير التنفيذي لإدارة تقييم الكفايات المهندس مبارك الخلايلة، والمدير التنفيذي لإدارة تطوير السياسات والمعايير الدكتور بندر أبو تايه، والمدير التنفيذي لإدارة الدعم الفني والاستشاري ياسر النسور، والمدير التنفيذي لإدارة الرقابة والامتثال المهندسة شروق عبدالغني، شرحا حول إدارات الهيئة ومهامها، وأبرز المشاريع التي تعمل عليها وفق مخرجات خارطة تحديث القطاع العام والخطة الاستراتيجية للهيئة.
يشار إلى أن الزيارة شهدت توقيع برنامج عمل ثنائي بين الجانبين في مجال تحديث وتطوير الإدارة والوظيفة العامة للأعوام (2024- 2025)، بهدف تبادل الخبرات والتعاون في تأهيل وتدريب الموظفين، وتنظيم الندوات وإعداد الدراسات المتخصصة، إلى جانب زيارة الوفد لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ومعهد الإدارة العامة، ووحدة إدارة تنفيذ خريطة تحديث القطاع العام ووحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء.
وضم الوفد المرافق، عضو مجلس الخدمة العراقي الدكتور محمد عبد الصاحب، ومدير عام دائرة البحوث والدراسات الإدارية قاسم عبد الرضا شغيت، ومديرة طلبات التعيين، بان علاء الدين عبد الرازق، ومدير الأنظمة والبرامجيات علي جمعة جلاب، ومن مكتب رئيس المجلس مصطفى جبار.-(بترا)

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