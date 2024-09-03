العضو المنتدب: كارفى للاستشارات تركز على الصفقات بقطاعات التعليم والصحة والأغذية

MENAFN - Al-Borsa News) ينتظر قطاع الاستشارات المالية فى مصر رواجًا مع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية إلى جانب عودة الروح لصفقات الدمج والاستحواذ بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقًا لما قاله حاتم الهادى العضو المنتدب لشركة كارفى للاستشارات المالية.

وأضاف الهادى فى حوار لـ”البورصة”، أن كل القطاعات الاقتصادية فى مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة، وتركز“كارفى للاستشارات” على قطاعات التعليم، والصحة، والأغذية، بالإضافة إلى قطاع التكنولوجيا المالية، موضحًا أن تلك القطاعات تلبى احتياجات أساسية.

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وأضاف أن أن قطاع الاستشارات المالية يستطيع التكيف مع الظروف الاقتصادية بتغيراتها المختلفة وهو أحد الأدوار الأساسية له من خلال تقديم الحلول المالية المختلفة لمجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية له تاثير إيجابى على الاقتصاد المصرى حيث يحقق انتعاشة وزيادة تنوع بالأوراق المالية بعد طرح الشركات بالبورصة.

وأعلنت الحكومة منذ قرابة العام عن برنامج للطروحات الحكومية يضم نحو 32 شركة موزعة بين قطاعات محتلفة ما بين بنوك وقطاع البتروكيماويات والطاقة، ثم رفعت عدد الشركات المدرجة بالبرنامج إلى نحو 35 شركة فى وقت لاحق، ومؤخرًا تعتزم الحكومة إعادة هيكلة البرنامج مرة أخرى وإضافة شركات جديدة فى ضوء المتغيرات العالمية، وذلك بتبكير طرح شركات وتأخير أخرى.

وحققت حصيلة برنامج الطروحات الحكومية حقق لمصر تدفقات بقيمة 3.1 مليار دولار منذ مارس 2023 حتى الآن فيما تستهدف نقد أجنبى ما بين 2 و2.5 مليار دولار خلال السنة المالية الجارية 2024 – 2025.

وأكد العضو المنتدب لشركة كارفى للاستشارات المالية، على أهمية وثيقة ملكية الدولة وتأثيرها الإيجابي، حيث يقوم الاقتصاد الصحى لأى دولة على القطاع الخاص، باعتباره أكبر قاعدة استثمارية بالإضافة إلى تخفيفه للأعباء على الدولة حيث توفر الحكومة الشكل التنظيمى بالإدارة والإشراف والتوجيه الذى يتبعه القطاع الخاص لتحكم المنظومة الاقتصادية وخلق أفكار وابتكارات.

وذكر أنه على الرغم من تحديات الاقتصاد الكلى على المدى القصير، فإن مصر لديها مجال كبير لتحقيق نمو واسع على المدى الطويل، وتحرير إمكاناتها والاستفادة من موقعها الجغرافى الاستراتيجى لتعزيز صادراتها وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.

وتابع أن اقتصاديات شركات الاستشارات المالية تصبح أفضل مع نشاط صفقات الدمج والاستحواذ بين الشركات. وفى الأزمات التى قد تشهدها الشركات قد تلجأ لعمليات التقييم بهدف التخارج أو الدمج والاستحواذ أيضاً ولكن مع كيانات أكبر لمساندتها.

ويرى أن من أكثر القطاعات التى يجب الاهتمام بها هى قطاع الصناعة، والتوجه للتصنيع بشكل أكبر خاصة تصنيع السيارات، والمستلزمات الطبية التى تشهد نقصا ويتم استيرادها.

وأوضح أن سوق المال المصرى واعد وبه فرص ومقومات استثمارية جيدة وتنوع بالقطاعات مقارنة بالأسواق الأخرى بالدول المحيطة، مضيفًا أن توافر بعض العوامل يزيد من انتعاشة السوق المصرى مثل تنفيذ برنامج الطروحات، وانخفاض سعر الفائدة.

وأشار إلى ضرورة اتباع بعض المعايير الهامة لضمان عملية التعافى الاقتصادى لاسيما خفض الفاتورة الاستيرادية مما يوفر من العملة الصعبة، وجذب استثمارات أجنبية، وصقات جديدة على غرار صفقة رأس الحكمة، إلى تنفيذ وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين التشريعات الضريبية بما يضمن جذب المزيد من المستثمرين للسوق المصرية فى كافة القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن أفضل أداة للتمويل حالياً تتمثل فى القروض البنكية بكافة أشكالها، حيث تعد الأقل تكلفة مع ارتفاع سعر الفائدة ويستطيع أصحاب المشروعات تسديد القروض البنكية مع تشغيل المشروع والحصول على الإيرادات، والاستفادة من تحقيق الوفر الضريبى على القرض.

وقال إن أسعار الفائدة تمثل تحديا كبيرا وتعد سلاحا ذو حدين فارتفاع سعر الفائدة يكبح جماح التضخم، ولكن يؤثر سلبا على الاستثمار والتوسع خاصة مع ارتفاع التكلفة، مشيراً إلى أهمية تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لخفض التضخم إلى جانب رفع الفائدة وليس التركيز بشكل أساسى على رفع الفائدة لإعطاء فرصة لقطاع الاستثمار للانتعاش والرواج وتخفيض سعر الفائدة.

وتابع أن الشركات لم تتخط بعد تحدى ارتفاع سعر الفائدة والذى يتضح فى قرارات المستثمرين فى الحصول على تمويلات بنكية بفائدة مرتفعة، ولذلك قد تلجأ الشركات للحصول على التمويلات من مؤسسات التمويل الدولية.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على أحجام التداول بالبورصة المصرية لارتفاع العائد على الأدوات البنكية المختلفة وبالتالى عزوف المستثمرين عن ضخ استثمارات بسوق الأسهم.

ووفقاً للبنك المركزى بلغ سعر العائد على الإيداع نسبة 27.25%، وسعر العائد على الإقراض بنسبة 28.25%، ووصل معدل التضخم الأساسى إلى نسبة 24.38% فى يوليو.

وأوضح أن فكرة التمويل الجماعى تأتى ضمن أكثر أفكار التمويل التى تشهد إقبالا عالميا، وتعمل من خلال تطبيق إلكترونى يجمع أموال الأفراد ويقوم بإقراضها لأفراد آخرين، مع وجود عائد مضمون للمقرضين والتى يمكن تطبيقها بمصر مع وضع القوانين والتشريعات اللازمة لتطبيقها.



