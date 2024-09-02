Tuesday, 03 September 2024 07:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمطار جدة تغلق الشوارع وتعلق الدراسة

9/2/2024 11:38:58 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت مدينة جدة اليوم أمطاراً غزيرة تستمر بحسب توقعات الأرصاد حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

ونظرا لارتفاع منسوب المياه في عدد من الشوارع مما أدى لتعطيل الحركة، أغلق المرور نفق طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين في الاتجاهين، مؤقتًا، إثر تجمع لمياه الأمطار، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وبحسب رادار جدة فإن المحافظة سجلت أعلى كمية هطول بحي الروضة بلغت 32.4 ملم، حتى الساعة العاشرة ليلاً.

تعليق الدراسة

ونظرا لاستمرار الحالةالمطرية بحسب توقعات الأرصاد فقد أصدرت إدارة تعليم جدة قرارا بتحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي غداً (الثلاثاء)، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فيما أعلنت كلا من جامعة الملك عبدالعزيز‬⁩ وجامعة جدة وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية‬⁩ ⁧ عن تعليق الدراسة الحضورية ليوم الثلاثاء 1446/2/30هـ وتحويلها عن بعد.

MENAFN02092024000089011017ID1108628590

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث