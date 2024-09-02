أمطار جدة تغلق الشوارع وتعلق الدراسة

MENAFN - Al Watan) شهدت مدينة جدة اليوم أمطاراً غزيرة تستمر بحسب توقعات الأرصاد حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

ونظرا لارتفاع منسوب المياه في عدد من الشوارع مما أدى لتعطيل الحركة، أغلق المرور نفق طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين في الاتجاهين، مؤقتًا، إثر تجمع لمياه الأمطار، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وبحسب رادار جدة فإن المحافظة سجلت أعلى كمية هطول بحي الروضة بلغت 32.4 ملم، حتى الساعة العاشرة ليلاً.

تعليق الدراسة

ونظرا لاستمرار الحالةالمطرية بحسب توقعات الأرصاد فقد أصدرت إدارة جدة قرارا بتحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي غداً (الثلاثاء)، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فيما أعلنت كلا من جامعة الملك عبدالعزيز‬⁩ وجامعة جدة وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية‬⁩ ⁧ عن تعليق الدراسة الحضورية ليوم الثلاثاء 1446/2/30هـ وتحويلها عن بعد.