بمناسبة يوم العمل الخيري.. تحية لجهود الإغاثة الأردنية لأهلنا في فلسطين

MENAFN - Alghad Newspaper) عبدالله توفيق كنعان*

تقديراً لدور العمل الانساني الخيري التطوعي وأهميته في تخفيف معاناة المنكوبين، يحيي العالم الحر مناسبة انسانية، تتمثل باتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012م قرارها بإعلان يوم ٥ / أيلول سبتمبر من كل عام يوماً دولياً للعمل الخيري، بهدف تشجيع الانشطة الخيرية ونشر ثقافتها في المجتمعات الانسانية العالمية، وفي بلدنا الاردن تصدت العديد من الشخصيات والمؤسسات الوطنية لإعمال ومبادرات تطوعية لمساعدة المجتمع المحلي والدولي بمستوى يشار اليه بالبنان، ونخص بالذكر الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية.



وتأسست الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة والتنمية والتعاون العربي والإسلامي عام 1990م، وبتوجيهات ملكية سامية بهدف تحفيز الفعاليات والجهات الخيرية والتعاون والتنسيق معها لايصال المساعدات والاغاثة للفئات المستحقة لها، سواء داخل الأردن أو خارجه، إضافة لتقديمها وبالتعاون مع المتبرعين ومن كل انحاء العالم المواد العينية للمحتاجين بفعل الأزمات والكوارث، فهي تعكف أيضاً إلى المساهمة في تحقيق الحياة الكريمة وخلق بيئة تسودها الكرامة الانسانية من خلال المشاريع والبرامج التنموية والتأهيلية التي تنفذها أو تديرها، كما تنشط الهيئة من خلال شراكتها مع منظمات دولية بعقد ورش تدريبية تنموية موجهة لفئات تحتاج للتمكين وتساعد في اكسابهم ما يمكن تسميته بمهارات حياتية معيشية ومهارات تنموية انتاجية توفر لهم مصادر دخل.

إن الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين منذ عقود وما يجري اليوم من عدوان وحشي نتج عنه اضافة للقتل والاسر والتهجير، سياسة اسرائيلية بربرية تستهدف المؤسسات والجمعيات والهيئات الخدماتية الاجتماعية والخيرية وغيرها في قطاع غزة ومدن الضفة الغربية ، كذلك تنفيذ خطة خبيثة ممنهجة لاسرلة هذه المؤسسات وتهويدها واغلاقها، تماماً كما هو الحال في مدينة القدس، وهذا الخطر الذي يواجه القطاعات الخدماتية والاجتماعية، يجعل هناك حاجة ضرورية نحو دعم جهود الهيئة الخيرية الهاشمية، خاصة أن هناك ثقة واطمئنان لدى المتبرعين بضمان وصول التبرعات لمستحقيها، وهذا بالطبع متصل بأمانة ومصداقية القائمين على الهيئة، ولإمكانيات الهيئة الخيرية الهاشمية وبصفتها مؤسسة وطنية دولية تحظى باحترام العالم لها وبنبل مهامها، وبالتالي قدرتها على التنسيق ومخاطبة الجهات الوطنية والدولية المعنية بالتراخيص، تسمح لها بايصال مساعداتها إلى أي مكان وفي اسرع وقت، ومثال ذلك جهود الهيئة الخيرية في دعم ومساندة اهلنا في غزة، وهي ميزة لا تتوفر في كثير من الأحيان للجهود المبذولة للاشخاص بشكل فردي.

ومن المعلوم أن الدور الاردني الانساني والاغاثي وبالتزامن مع الدور الدبلوماسي التاريخي في تقديم المساعدة للدول الصديقة والشقيقة وقت الأزمات،يأتي بتوجيهات واشراف بل ومشاركة ملكية هاشمية مباشرة، تجسيداً لثوابت القيادة الهاشمية لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله، الراسخة والمتضمنة واجب مد يد العون ودعم المتضررين والمحتاجين في كل انحاء العالم، ووضع كافة الامكانيات خدمة ودعماً لاهلنا في فلسطين والقدس، انطلاقاً من الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، ولضمان تنفيذ هذه التوجيهات السامية كان ترأس الأمراء الهاشميين المجالس الادارية العليا للعديد من المؤسسات الوطنية، ومنها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التي كان صاحب السمو الملكي الامير الحسن بن طلال حفظه الله يرأس مجلس أمنائها لعدة سنوات، واليوم يرأس مجلس الامناء صاحب السمو الملكي الامير راشد بن الحسن حفظه الله، ويعمل مجلس الأمناء وأمين عام الهيئة وكافة العاملين فيها على تجسيد وتنيفذ التوجيهات الملكية بأن تكون الهيئة الخيرية نموذجاً عملياً دولياً في العمل الخيري التطوعي.

وقد دفعني لكتابة هذا المقال ما أشاهده اليوم من حجم الكارثة الانسانية المروعة في قطاع غزة المحتل، وسط صمت عالمي مخجل وغياب كامل للشرعية والعدالة في تطبيق القانون الدولي والقرارات الشرعية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفي بيئة دولية يسودها انتهاج البعض لسياسة الكيل بمكيالين والانحياز لاسرائيل، دون الالتفات للاصوات الحرة المطالبة بالشرعية ووقف جحيم القصف والقتل عن اهلنا في غزة وكل مدن فلسطين، مما يعزز القناعة لدى الجميع بتثمين كل الجهود الدبلوماسية والاغاثية الاردنية بما فبها الانزالات الجوية، والتي تساهم فيها الكثير من الجمعيات والمؤسسات والشخصيات الوطنية، مؤكدين على ضرورة مساندة جهود الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية التي أصبحت نافذة الاغاثة الرئيسية وربما تكاد تكون الوحيدة، لمساعدة اهلنا في فلسطين وخاصة في غزة التي تتعرض لحرب ابادة جماعية آن للعالم أن يوقفها ويعاقب الاحتلال على جرائمه .

*أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس