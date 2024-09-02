انخفاض التضخم وتراجع احتمالات الركود.. ما السبب وراء هذا التحسن؟

MENAFN - Al-Borsa News) قبل فترة وجيزة، كانت البنوك المركزية حول العالم ترفع أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة، لكن الوضع تغير الآن.

ففي يونيو الماضي، خفض الأوروبي أسعار الفائدة لأول مرة منذ جائحة كوفيد-19، ثم صوت صُناع السياسات في بنك إنجلترا في يوليو على خفض الفائدة.

موضوعاتأكبر في أفريقيا تبدأ إنتاج البنزين الصين تدعم رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين العام المقبل 3.5 مليار دولار متوقعة خلال قمة“إندونيسيا-أفريقيا” فى بالى

كما انضمت بنوك مركزية أخرى، من كندا وتشيلي و الدنمارك، إلى هذا الاتجاه.

ومن المتوقع أن تتبع الولايات المتحدة نهجًا مماثلاً قريبًا، إذ أشار جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في 23 أغسطس إلى أن“الوقت قد حان لتعديل السياسات”.

ومع بدء البنوك المركزية في تخفيف سياساتها النقدية، تتزايد الآمال في تحقيق“هبوط سلس” للاقتصاد.

يتمثل هذا الهبوط السلس في تحقيق هدفين رئيسيين، وهما خفض معدل التضخم إلى 2% وتجنب الركود، حسب ما أوردته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

وكان العديد من الاقتصاديين يعتقدون في السابق أن الجمع بين هذين الهدفين يعد مهمة مستحيلة، إذ أظهرت التجارب السابقة أن الزيادات السريعة في أسعار الفائدة غالبًا ما يؤدي إلى مشكلات اقتصادية، حيث يواجه الأفراد صعوبة في سداد ديونهم وتجد الشركات صعوبة في الاقتراض لتمويل استثماراتها.

وقد أدى أكبر تشديد نقدي عالمي منسق، والذي بدأ في أواخر السبعينيات، إلى ركود كبير في أوائل الثمانينيات.

ومنذ أواخر عام 2021 وحتى أوائل عام 2024، ارتفع متوسط سعر الفائدة في الدول الغنية بنحو خمس نقاط مئوية، وهو ما يعتبر واحدًا من أسرع الزيادات المسجلة في التاريخ.

ساعدت تكاليف الاقتراض المرتفعة في كبح التضخم، ففي منتصف عام 2022، بلغ معدل نمو الأسعار للمستهلكين 9.5% سنويًا في الدولة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ومع حلول الربع الثاني من هذا العام، انخفض التضخم إلى 2.7% واستمر في التراجع منذ ذلك الحين.

وفي العديد من الدول الغنية، أصبحت معدلات التضخم قريبة من المعدل المستهدف أو حتى أقل منه.

فعلى سبيل المثال، بلغ التضخم في إيطاليا 1.6% فقط في يوليو، بينما سجل 2.5% في كندا خلال نفس الشهر.

ولا توجد مؤشرات على عودة ارتفاع الأسعار مرة أخرى، مما أعطى البنوك المركزية ثقة في مواصلة تخفيف السياسات النقدية.

وفي مجموعة الدول العشر الكبرى، تنمو الأجور الاسمية بنسبة 4% سنويًا، وهو مستوى أعلى قليلاً مما كان عليه قبل الجائحة.

ورغم أن هذا النمو لا يزال مرتفعًا بالنسبة للتضخم المستهدف، إلا أن معدل نمو الأجور في تراجع ومن المحتمل أن يستمر في الانخفاض.

ومع انخفاض التضخم، ظل معدل النمو الاقتصادي مستقرًا بشكل مفاجئ، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي المجمع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 1.8% في الربع الثاني من هذا العام، وهو أسرع معدل منذ انتهاء عمليات الإغلاق.

وفي الواقع، شهدت نصف الدول الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك بريطانيا ونيوزيلندا والسويد، تراجعًا في ناتجها المحلي الإجمالي لربعين متتاليين خلال العامين الماضيين، وكذلك الأمر بالنسبة للولايات المتحدة في أوائل 2022.

ورغم أن الانخفاضات المتتالية في الدخل القومي يعد ركودًا تقنيًا، فإن الركود الحقيقي، كما يصفه الاقتصاديون، يشبه المواد غير اللائقة التي يمكن التعرف عليها فورًا، حيث يفقد ملايين المواطنين وظائفهم، وتنهار أرباح الشركات وتغلق الشركات أبوابها، لكن لم يحدث أي من هذه الأمور حتى الآن.

لا يزال معدل البطالة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يقدر بحوالي 5%، وقد ارتفع بشكل طفيف مقارنة ببداية العام، لكن هذا لا يشكل سببًا للقلق.

إضافة إلى ذلك، يظل نمو الوظائف في العالم الغني قويًا إلى حد معقول، حيث يعد عدد الوظائف الشاغرة في العديد من الدول، بما فيها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أعلى من مستواه المعتاد قبل الجائحة، مما يدل على استمرار ارتفاع الطلب على العمالة، وهذا الوضع أدى إلى استقطاب أفراد كانوا في السابق على الهامش الاقتصادي إلى سوق العمل بحثًا عن فرص عمل جديدة.

ونتيجة لذلك، بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة في سن العمل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعلى مستوى له على الإطلاق.

وعلى المدى القصير، قد يؤدي تدفق الباحثين عن العمل إلى ارتفاع معدل البطالة.

هامش إضافي

من ناحية أخرى، تبدو الشركات في وضع جيد، ففي حالة الركود الطبيعي، تنخفض أرباح الشركات بشكل حاد مع تراجع أعداد العملاء واضطرار الشركات إلى تقديم تخفيضات كبيرة.

لكن في الربع الثاني من عام 2024، ارتفعت أرباح الشركات العالمية بأكثر من 10% سنويًا، وفقًا لبنك“دويتشه بنك”، وهو أعلى زيادة في غضون عامين.

وعلى الرغم من أن الثقة في قطاع الأعمال في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا تزال منخفضة، إلا أنها أفضل مما كانت عليه في العام الماضي.

كما أبدى البعض قلقهم إزاء ارتفاع معدل إفلاس الشركات منذ 2020-2021، لكن هذا الاتجاه يعكس العودة إلى الوضع الطبيعي بعد فترة من الانخفاض غير المعتاد في معدلات الإفلاس خلال الجائحة، عندما جعلت البرامج الحكومية المتعددة من الصعب على الشركات إعلان إفلاسها.

ومع ذلك، تبقى حالات إفلاس الشركات منخفضة نسبيًا مقارنة بالمعايير التاريخية.

هناك احتمال يتلخص في أن الاقتصادات الحديثة أصبحت أقل حساسية لتغيرات أسعار الفائدة، نتيجة لانخفاض الصناعات كثيفة رأس المال مثل بناء المنازل والتصنيع، والتي تتطلب من الشركات اقتراض مبالغ كبيرة للاستثمار.

كما أن سلوك المقترضين قد تغير، فقد لجأ حاملو الرهون العقارية في العالم الغني إلى المنتجات ذات الفائدة الثابتة خلال الأعوام التي اتسمت بانخفاض أسعار الفائدة، وهذا حماهم من الزيادات الحالية في الفائدة المرتفعة حاليًا.

ومع ذلك، فإن هذا الأمر تركهم في وضع غريب حيث أصبحت أسعار الفائدة المرتفعة مفيدة لهم، لأنهم يستفيدون من العوائد الأفضل على مدخراتهم دون أن يدفعوا المزيد لخدمة ديونهم.

وتشير التقديرات إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة في الاتحاد الأوروبي عززت دخل الأسر من حسابات الإدخار بنسبة 40% أكثر من زيادة مدفوعاتهم الديونية، ووجدت نتائج مماثلة في البلدان الغنية الأخرى.

في الوقت نفسه، تلعب السياسة المالية دورًا مهمًا أيضًا، فقد قدمت حكومات الدول الغنية مبالغ ضخمة من التحفيز خلال عامي 2020-2021.

وهذه المدخرات الضخمة التي جمعتها الشركات والأسر خلال هذه الأعوام ساعدت في التخفيف من حدة آثار ارتفاع أسعار الفائدة.

كما استمر الساسة في السخاء المالي، وبالتالي ستسجل حكومات الدول الغنية عجزًا قدره 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

أما الولايات المتحدة، فتسجل عجزًا بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل إدارة اقتصادية غريبة في وقت يتسم بانخفاض معدلات البطالة للغاية.

لكن هذا النهج ساعد في توجيه الأموال نحو الاقتصاد الحقيقي، حتى مع تشديد البنوك المركزية للأوضاع المالية.

ربما يكون الاقتصاد على وشك التحول الآن، فقد أشار باول إلى أن مخاوفه بشأن ضعف الاقتصاد دفعته إلى الإشارة إلى خفض الفائدة، مؤكدًا هو وزملاؤه في بنك الاحتياطي الفيدرالي أنهم“لا يسعون أو يرحبون بمزيد من التباطؤ في ظروف سوق العمل”.

ومع ذلك، ليس هناك مؤشرات كثيرة على أن الاقتصاد على وشك الدخول في مرحلة اضطراب، فما زال الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان قويًا.

كما أن مقياس النشاط الاقتصادي عالي التردد عبر الدول الغنية، والذي أصدرته مؤسسة“جولدمان ساكس”، يظهر استقرارًا ملحوظًا.

ويشير مقياس رئيسي آخر يصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ينمو بمعدل سنوي قدره 2%.

وحتى إذا كانت تقديراتهم لحالة الاقتصاد غير صحيحة، فقد يكون من الصواب أن يرغب صُناع السياسات النقدية في خفض أسعار الفائدة، فقد تكون تكاليف الاقتراض عند مستوياتها الحالية مرتفعة بشكل غير ضروري، مما يضغط بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والتضخم.

وربما يضطر صُناع السياسات إلى زيادة وتيرة الخفض إذا ظهرت أدلة تشير إلى تباطؤ اقتصادي حقيقي.

ولا يزال من المبكر الاحتفال بالهبوط السلس، خاصة مع استمرار السياسة المالية التي تتسم بالسخاء، لكن مدرج الهبوط أصبح الآن في مرمى البصر.