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لازاريني: أكثر من 70% من مدارس الأونروا في غزة دمّرت أو تضررت

9/2/2024 6:13:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك / PNN - قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إن أكثر من 70% من مدارس الوكالة في غزة، قد دمّرت أو تضررت والغالبية منها أصبحت ملاجئ مكتظة بمئات آلاف الأسر النازحة ولا يمكن استخدامها للتعليم.

وأضاف لازاريني في منشور على منصة "إكس"، اليوم الإثنين، أن أكثر من 600 ألف طفل في غزة نصفهم كانوا بمدارس الأونروا يعانون صدمة شديدة ويعيشون تحت الأنقاض محرومين من التعليم.

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