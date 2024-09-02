لازاريني: أكثر من 70% من مدارس الأونروا في غزة دمّرت أو تضررت

(MENAFN
- Palestine News Network
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نيويورك / PNN - قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إن أكثر من 70% من مدارس
الوكالة في غزة، قد دمّرت أو تضررت والغالبية منها أصبحت ملاجئ مكتظة بمئات آلاف الأسر النازحة ولا يمكن استخدامها للتعليم.
وأضاف لازاريني في منشور على منصة "إكس"، اليوم الإثنين، أن أكثر من 600 ألف طفل في غزة نصفهم كانوا بمدارس الأونروا يعانون صدمة شديدة ويعيشون تحت الأنقاض محرومين من التعليم.
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