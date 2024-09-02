قوات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا شرق بيت ساحور

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN - نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حاجزا عسكريا شرق مدينة بيت ساحور في محافظة بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند جسر "قبر حلوة" القريب من قرية دار صلاح شرق بيت لحم، وأوقفت المركبات وفتشتها، ودققت في هويات المواطنين.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تغلق منذ ثلاثة أيام مدخل الخضر الجنوبي" النشاش " الواصل إلى محافظة الخليل، والمدخل الغربي لمدينة بيت جالا، ما أدى الى إعاقة التواصل ما بين محافظتي بيت لحم والخليل.
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