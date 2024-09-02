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قوات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا شرق بيت ساحور

9/2/2024 6:13:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حاجزا عسكريا شرق مدينة بيت ساحور في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند جسر "قبر حلوة" القريب من قرية دار صلاح شرق بيت لحم، وأوقفت المركبات وفتشتها، ودققت في هويات المواطنين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تغلق منذ ثلاثة أيام مدخل الخضر الجنوبي" النشاش " الواصل إلى محافظة الخليل، والمدخل الغربي لمدينة بيت جالا، ما أدى الى إعاقة التواصل ما بين محافظتي بيت لحم والخليل.

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