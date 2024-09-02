Monday, 02 September 2024 02:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تشييع جثمان الشهيد أيمن عابد في كفر دان غرب جنين

9/2/2024 6:13:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - شيعت جماهير شعبنا في بلدة كفر دان غرب جنين، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد أيمن عابد (50 عاما)، إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين باتجاه مسقط رأسه في بلدة كفر دان، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه في منزل عائلته، قبل أن يصلى عليه ويوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت عابد من منزله فجر اليوم في قرية كفردان، واقتادته إلى حاجز سالم العسكري حيث تعرض للضرب والتعذيب هناك، ما تسبب باستشهاده، وسلم جثمانه لطواقم الهلال الأحمر على الحاجز، وجرى نقله إلى المستشفى حيث أعلن عن استشهاده.

MENAFN02092024000205011050ID1108626333

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث