تشييع جثمان الشهيد أيمن عابد في كفر دان غرب جنين

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN - شيعت جماهير شعبنا في بلدة كفر دان غرب جنين، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد أيمن عابد (50 عاما)، إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين باتجاه مسقط رأسه في بلدة كفر دان، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه في منزل عائلته، قبل أن يصلى عليه ويوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت عابد من منزله فجر اليوم في قرية كفردان، واقتادته إلى حاجز سالم العسكري حيث تعرض للضرب والتعذيب هناك، ما تسبب باستشهاده، وسلم جثمانه لطواقم الهلال الأحمر على الحاجز، وجرى نقله إلى المستشفى حيث أعلن عن استشهاده.