مستوطنون يعتدون على عائلة فلسطينية ويسرقون 300 رأس غنم

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN -قال ناشط فلسطيني، الاثنين، إن مستوطنين اعتدوا على عائلة فؤاد بني جامع من قرية عقربا جنوب نابلسوسرقوا 300 رأس غنم.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو (غير حكومية) حسن مليحات، في بيان، إن“مستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على عائلة فؤاد بني جامع قرب بلدة عقربا بمحافظة نابلس”.

وأشار مليحات إلى أن المستوطنين سرقوا قطيعا من الأغنام يضم حوالي 300 رأس يعود لعائلة المواطن فؤاد غازي بني جامع.

وبين أن فؤاد بني جامع أصيب بجروح على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وحذر مليحات من تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية واستهدافهم للتجمعات البدوية بهدف تهجيرهم.

وبحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية غير الشرعية، بما فيها القدس الشرقية.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصّعد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة؛ ما أسفر عن استشهاد 682 فلسطينيا وإصابة أكثر من 5 آلاف و600 بجروح واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

فيما أسفرت حرب إسرائيل بدعم أمريكي على غزة عن نحو 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.