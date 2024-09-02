(MENAFN
- mslgroup) أعلنت شركة «بايرماك»، الشركة العالمية الرائدة في تقديم حلول الدفع الرقمي، عن مشاركتها في المؤتمر الدولي لقطاع التقنية المالية "فنتك2024 Fintech "، لإبراز مكانتها الفريدة في تعزيز الاقتصاد الرقمي في المملكة وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030. ويقام المؤتمر خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2024، في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات. وتؤكد مشاركة بايرماكس في هذا الحدث الدولي الهام حرصها التام على دعم التطلعات الرقمية للمملكة، ومساهمتها الفاعلة في تعزيز الإمكانات المزدهرة لسوق المعاملات الرقمية في المملكة.
وستشارك السيدة إيساي تشو الشريك والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بايرماكس، في حلقة نقاشية بعنوان "تشكيل الخدمات المالية المستقبلية من خلال البنية التحتية للمدفوعات المستقبلية". وستسلط بايرماكس الضوء على رؤيتها حول كيفية تلبية حلول الدفع المبتكرة لشركة بايرماكس لمواكبة التطلعات المتطورة للمستهلكين العالميين، وتلبية احتياجات المستهلكين في السوق السعودي المتطور، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى زيادة معاملاتها غير النقدية إلى 70٪ بحلول عام 2030.
وتستعد شركة بايرماكس للتواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وعرض جهودها في تقديم حلول الدفع الرقمية المبتكرة التي تقود تقدم مشهد التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي والدولي؛ باعتبارها شركة رائدة عالمياً في توفير خدمات الدفع متعددة الأساليب، مع أكثر من 600 طريقة دفع، ودعم أكثر من 70 عملة للمعاملات. وتركز بايرماكس على تمكين النمو غير المحدود لتجارة الانترنت الرقمي والتي تُعتبر الأسرع نمواً في العالم في الأسواق الناشئة.
وتستعرض بايرماكس خلال هذا المؤتمر، مجموعة متنوعة من العروض القوية التي تتضمن مصفوفة خدمات القيمة المضافة الخاصة بها، والتي تتجاوز الاستحواذ العالمي، والمدفوعات، وإدارة الأموال. وتتمتع الشركة بامتلاكها لقائمة واسعة من الخدمات ذات القيمة المضافة، بما في ذلك إدارة المخاطر، وإدارة الصرف الأجنبي، وتسويق الدفع (المتجر الإلكتروني)، والخدمات المالية والضريبية، مما يؤدي إلى بناء بيئة شاملة للتجار تمكنهم من التفوق في السوق العالمية التنافسية، والتعامل مع تعقيدات العولمة بسهولة ويسر.
وقال السيد وانغ هو، المؤسس المشارك لشركة بايرماكس، في تصريح بهذه المناسبة: "إن مشاركتنا في مؤتمر "فنتك 2024"، لقطاع التقنية المالية، هي رسالة واضحة تؤكد التزامنا بدعم رؤية المملكة 2030، وتعزيز جهود المملكة في مجال الابتكار الرقمي، مما يخلق اقتصاداً نابضاً بالحياة ومتنامياً يوفر فرصاً لا مثيل لها للنمو.
وأضاف: "باعتبارنا أول شركة آسيوية في مجال التكنولوجيا المالية، تشارك في برنامج المقر الإقليمي (RHQ) لتأسيس مقرها الإقليمي بالرياض، وتحصل على ترخيص وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، فإننا فخورون بتوافق حلولنا مع الرؤية المستقبلية للمملكة، ومساعدة الشركات على إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية، والتنقل بين تعقيدات العولمة لتحقيق النمو المستدام، والاستفادة من الإمكانات الكاملة لهذا العصر التقني. نحن نغتنم هذه الفرصة للقيام بدور محوري في الثورة الرقمية في المملكة، والمساهمة الفعّالة في دعم اقتصاد يتميّز بإمكانات واسعة".
وفي ظل الاهتمام المتزايد بإمكانات النمو في المدفوعات الرقمية، حيث من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للمعاملات في سوق المدفوعات الرقمية إلى 63.90 مليار دولار في عام 2024، فإن بايرماكس تضطلع بدور بارز في دفع هذا المجال الحيوي والهام. ومن المتوقع أن ينمو السوق بمعدل سنوي قدره 8.06% من عام 2024 إلى عام 2028، ليصل إلى إجمالي قيمة المعاملات إلى 87.14 مليار دولار بحلول عام 2028. حيث نجحت بايرماكس في تقديم تقنيات دفع مدمجة تسهل التكامل السلس في المواقع الالكترونية والتطبيقات الخاصة بالتجار. ولا يدعم هذا النهج المبتكر طرق الدفع المتنوعة فحسب والتي تشمل البطاقات، والمحافظ الرقمية، والتحويلات المصرفية، وحتى الدفع نقداً في مختلف البلدان - ضمن إطار موحد، بل يعزز أيضاً تجربة المستهلك، ويحقق الراحة في كل نقطة تعامل.
بهدف تمكين الشركات المحلية في المملكة، تعمل بايرماكس على ربطها بالسوق العالمي من خلال حلول الدفع الرقمية العابرة للحدود والمتطورة، والتي صممت خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة لهذه الشركات. إن قدرة منصة بايرماكس على التعامل الفعّال مع مجموعة واسعة من طرق الدفع المحلية والدولية تسهم في تمكين الشركات من توسيع قاعدة عملائها، وتعزيز تدفقات الإيرادات، فضلاً عن تبسيط المعاملات عبر الحدود، مما يوفر مزيداً من الوقت للشركات للتفرغ للابتكار والتوسع.
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