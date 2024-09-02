شركة نيوميد للطاقة الإسرائيلية تخطط لتطوير حقل أفرديت الغازي بمبلغ 4 مليار دولار

(MENAFN
) أعلنت شركة نيوميد للطاقة الإسرائيلية يوم الأحد الموافق 1 أيلول أن شركاءها في حقل أفرديت للغاز الطبيعي في البحر قد قدموا خطة تطوير معدلة للحكومة القبرصية، بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 4 مليارات دولار، وتم تطوير هذه الخطة الجديدة بالتعاون مع شركتي شيفرون وشل، وتهدف إلى تعديل خطة التطوير والإنتاج السابقة لتلبية متطلبات الحكومة، والمقترح المعدل يتضمن إنشاء منشأة عائمة مستقلة للإنتاج سيتم تثبيتها فوق حوض أفرديت.
كما يقع حقل أفرديت في البلوك 12 على بُعد حوالي 170 كيلومترًا قبالة سواحل ليماسول في قبرص، ويُعتقد أنه يحتوي على حوالي 3.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ووفقًا لشركة نيوميد اينيرجي، من المتوقع أن تصل السعة الإنتاجية القصوى للحقل إلى 800 مليون قدم مكعب يوميًا، في البداية من خلال أربعة آبار إنتاج، وتشمل الخطة إنشاء بنية تحتية لمعالجة الغاز الطبيعي ونقله عبر أنبوب إلى شبكة النقل المصرية للتصدير.
كذلك تطوُّر حقل أفرديت كان موضوعًا لمفاوضات طويلة منذ أن سعت شيفرون لتعديل خطة التطوير الأصلية في عام 2019، وكانت الخطة قد تم الاتفاق عليها في البداية بين قبرص وشركة نوبل إنرجي، التي استحوذت عليها شيفرون في عام 2020، وتعكس هذه الخطة الأخيرة الجهود المستمرة للمضي قدمًا في تطوير هذا المورد الكبير من الغاز الطبيعي.
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