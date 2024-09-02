تراجع أسعار النفط يستمر مع تكهنات برفع الإنتاج من أوبك+

(MENAFN
) واصلت أسعار النفط تراجعها في بداية تداولات اليوم الاثنين بتاريخ 2 أيلول، حيث قام المشاركون في السوق بتقييم آثار الزيادة المخطط لها في إنتاج النفط من قبل تحالف أوبك+ بدءًا من أكتوبر، وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام برنت بمقدار 57 سنتًا، أو بنسبة 0.7 بالمئة، لتصل إلى 76.36 دولارًا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 50 سنتًا، أو بنسبة 0.7 بالمئة، إلى 73.05 دولارًا للبرميل، وتأتي هذه الخسائر بعد انخفاض قدره 0.3 بالمئة في أسعار برنت و1.7 بالمئة في أسعار خام غرب تكساس الوسيط خلال الأسبوع السابق.
كما يأتي الضغط النزولي على أسعار النفط في سياق التوقعات بزيادة الإنتاج من قبل تحالف أوبك+، وأفادت مصادر داخل أوبك+ أن المجموعة بصدد زيادة إنتاجها بمقدار 180,000 برميل يوميًا بدءًا من أكتوبر، وهو ما يمثل بداية التخفيف التدريجي لخفض الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا ، وتهدف هذه الزيادة إلى معالجة قيود العرض الحالية مع الحفاظ على تخفيضات الإنتاج المقررة حتى نهاية عام 2025.
وفي ليبيا، استأنفت شركة الخليج العربي للنفط الإنتاج بمعدل يصل إلى 120,000 برميل يوميًا لتلبية الاحتياجات المحلية، على الرغم من أن الصادرات لا تزال معلقة بسبب إغلاق معظم حقول النفط نتيجة النزاعات بين الفصائل المسلحة، وعلى الرغم من هذه الاضطرابات، تكافح أسعار النفط مع انخفاضين متتاليين لمدة شهرين، مدفوعة بتدهور الأوضاع الاقتصادية في الصين والولايات المتحدة ، بالإضافة إلى ذلك، انخفض استهلاك النفط في الولايات المتحدة في يونيو إلى أدنى مستوى له في الموسم منذ جائحة كوفيد-19، مما يعكس القلق الأوسع بشأن الطلب العالمي على النفط وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وضعف البيانات الاقتصادية.
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