أغسطس يرى تقلبات شديدة في وول ستريت وتوقعات لصعوبات قادمة

(MENAFN
) ثبت أن شهر أغسطس كان شهراً غير مستقر للغاية في وول ستريت، حيث سجل واحدة من أكثر فترات التداول تقلباً هذا العام، وبدأ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أغسطس بانخفاض كبير هو الأكبر منذ عام 2022، لكنه تمكن من استعادة جميع خسائره خلال ثلاثة أسابيع فقط، وهو الآن يقترب من أعلى مستوى قياسي له السابق، ويبرز هذا الانتعاش السريع عدم استقرار السوق ويشير إلى مرونة المؤشرات
الرئيسية على الرغم من البداية المتعثرة.
وبالنظر إلى المستقبل، تواجه وول ستريت بضعة أشهر صعبة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر سبتمبر، الذي يعتبر تاريخياً شهراً ضعيفاً بمتوسط انخفاض قدره 1.2 بالمئة، في هذا الاتجاه، وفقاً لستيفن سوتماير، استراتيجي تقني في بنك أمريكا، وهذا النمط الموسمي، بالإضافة إلى ضغوط السوق الأخرى، يحدد نبرة حذرة للأسبوع المقبل. سيتعين على المستثمرين أيضاً متابعة اجتماع السياسة النقدية المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر في 17-18 سبتمبر، حيث من المتوقع اتخاذ قرار بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، وتبقى مدى هذه التخفيضات المحتملة نقطة مهمة للتكهنات.
بالإضافة إلى هذه التطورات، سيواجه المستثمرون تدقيقاً شديداً للبيانات الاقتصادية والعناوين الإخبارية في الأسابيع القادمة، ويشير غاي وودز، كبير الاستراتيجيين العالميين في "فريدوم كابيتال ماركتس"، إلى أنه مع انتهاء موسم الأرباح، ستجذب العناوين القادمة مزيداً من الانتباه، وسيكون الجدول الاقتصادي مزدحماً، مع تقارير الوظائف الأمريكية والتضخم القادمة التي من المتوقع أن تقدم رؤى إضافية حول اتجاهات السياسة المستقبلية للفيدرالي، ومع صدور هذه المؤشرات الاقتصادية، ستوفر دلائل قيمة حول المشهد الاقتصادي الأوسع واستجابة الفيدرالي للضغوط المالية المستمرة.
MENAFN02092024000045015682ID1108626213
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.