البنك الجديد للتنمية يوافق على قروض كبيرة لدعم مشاريع البنية التحتية في جنوب أفريقيا والصين

(MENAFN
) أعلن البنك الجديد للتنمية يوم السبت الموافق 31 أغسطس عن الموافقة على قرض كبير يصل إلى مليار دولار لتمويل مشاريع
البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في أفقر المناطق في جنوب أفريقيا، وسيتم تخصيص هذا التمويل من خلال منحة البنية التحتية البلدية في جنوب أفريقيا، وهي منحة مشروطة تهدف إلى مساعدة البلديات في معالجة تراكمات الخدمات وتحسين تقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات المحرومة، وتسلط هذه المبادرة الضوء على التزام البنك بدعم تطوير البنية التحتية في المناطق التي تواجه تحديات كبيرة في توفير الخدمات الأساسية.
بالإضافة إلى القرض الجنوب أفريقي، وافق البنك على قرض بقيمة 150 مليون دولار بالرنمينبي المحلي لبنك الاتصالات للتأجير المالي في الصين، ويخصص هذا القرض لمشروع نقل الغاز الطبيعي المسال، وتحديدًا لشراء ثلاثة سفن ناقلة على الأقل للغاز الطبيعي المسال، ويهدف الاستثمار إلى دعم الحاجة المتزايدة للصين من الغاز الطبيعي المسال شديد التبريد ومعالجة النقص الحالي في قدرة ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وتعكس قرار البنك الجديد للتنمية جهوده المستمرة لتسهيل مشاريع البنية التحتية للطاقة الحيوية وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الموارد الطاقية.
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