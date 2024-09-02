أسعار الذهب تشهد استقراراً في بداية التداول عقب انخفاض طفيف

(MENAFN
) استقرت أسعار الذهب في التداول
المبكر اليوم الاثنين بتاريخ 2 أيلول بعد انخفاض بنسبة 1 بالمئة في الجلسة السابقة، والذي كان مدفوعًا ببيانات التضخم الأمريكية التي تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقلل أسعار الفائدة أقل من المتوقع هذا الشهر، واعتبارًا من الساعة 0015 بتوقيت جرينتش، بقي سعر الذهب الفوري ثابتًا عند 2502.89 دولار للأونصة بعد وصوله إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 2494.15 دولار يوم الجمعة، رغم أن المعدن الثمين حقق مكاسب خلال شهر أغسطس، وفي الوقت نفسه، شهدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة زيادة طفيفة بنسبة 0.3 بالمئة لتصل إلى 2535 دولارًا للأونصة، مما يعكس التفاؤل الحذر في السوق وسط إشارات اقتصادية متقلبة.
كما أظهرت البيانات الأخيرة أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بقوة في يوليو، مما زاد من تعقيد التوقعات بشأن خفض كبير لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.2 بالمئة في يوليو، متطابقًا مع التوقعات، بعد زيادة معدلة بنسبة 0.1 بالمئة في يونيو، وهذه البيانات القوية بشأن إنفاق المستهلكين قد خففت من التوقعات بشأن خفض بمقدار نصف نقطة مئوية من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، حيث يشير الإجماع الحالي في السوق إلى احتمال بنسبة 67 بالمئة لخفض قدره 25 نقطة أساس، بينما الاحتمال لخفض أكبر قدره 50 نقطة أساس لا يتجاوز 33 بالمئة، وفقًا لأداة سي إم إي فيدووتش.
وفي سوق المعادن النفيسة الأوسع، ارتفع سعر الفضة بشكل طفيف بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 28.89 دولارًا للأونصة، بينما بقي سعر البلاتين تقريبًا دون تغيير عند 926.80 دولارًا للأونصة، كما شهد البلاديوم زيادة معتدلة بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 968.18 دولارًا للأونصة، وفقًا للبيانات، وتعكس الأداء المتباين في المعادن النفيسة عدم اليقين المستمر في السوق بشأن اتجاه سياسة الاحتياطي الفيدرالي وسط مشهد اقتصادي معقد، والأصول غير ذات العائد مثل الذهب تستفيد عادةً من انخفاض أسعار الفائدة، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازتها، لكن الطريق إلى الأمام يظل غير مؤكد حيث ينتظر المتداولون تحركات البنك المركزي التالية.
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