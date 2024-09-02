التجارة الدولية للصين تحقق ارتفاع واضح في يوليو 2024

(MENAFN
) في يوليو 2024، شهدت التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات زيادة كبيرة، حيث وصلت إلى حوالي 4.24 تريليون يوان، مسجلة نموًا بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي، وفقًا للبيانات الصادرة عن إدارة الدولة للصرف الأجنبي، وبالأسعار بالدولار، بلغت صادرات البلاد 317.5 مليار دولار، بينما وصلت الواردات إلى 276.4 مليار دولار، مما أسفر عن فائض تجاري كبير قدره 41.1 مليار دولار، ويعكس هذا النمو الجهود المستمرة للصين لتعزيز موقفها التجاري رغم عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
كما بلغت قيمة صادرات السلع في يوليو حوالي 2.04 تريليون يوان عند تحليل الأرقام بمزيد من التفصيل، بينما بلغت قيمة الواردات نحو 1.6 تريليون يوان، مما أدى إلى فائض تجاري في السلع قدره 431.6 مليار يوان، ويبرز هذا الفائض الأداء القوي للصين في سوق السلع العالمي، مدفوعًا بالطلب المستمر على المنتجات الصينية في الخارج، ومع ذلك، الصورة أكثر تعقيدًا في قطاع الخدمات، وبلغت قيمة صادرات الخدمات 228.8 مليار يوان، بينما كانت واردات الخدمات أعلى بشكل ملحوظ عند 367.1 مليار يوان، مما أدى إلى عجز تجاري في الخدمات قدره 138.2 مليار يوان، ويشير العجز في الخدمات إلى التحديات في قطاعات مثل السياحة والنقل والملكية الفكرية، حيث تستمر الواردات في التفوق على الصادرات.
وبشكل عام، تُبرز بيانات التجارة الصينية لشهر يوليو اتجاهًا مختلطًا ولكن إيجابيًا إلى حد كبير، في حين أن الفائض في التجارة بالسلع يواصل تعزيز موقف الصين التجاري الدولي، فإن العجز في الخدمات يشير إلى المجالات التي تحتاج إلى تحسين، وتعكس هذه الأرقام الديناميات في جهود الصين المستمرة لتحقيق توازن في محفظتها التجارية وسط مشهد اقتصادي عالمي معقد.
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