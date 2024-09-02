كوريا الجنوبية تسجل ارتفاع متواصل في الصادرات للشهر الحادي عشر على التوالي

(MENAFN
) شهدت كوريا الجنوبية زيادة مستمرة في الصادرات للشهر الحادي عشر على التوالي في أغسطس، مدفوعةً بالطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات، ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة، نمت الصادرات بنسبة 11.4 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 57.9 مليار دولار، وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 6 بالمئة لتصل إلى 54 مليار دولار، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 3.83 مليار دولار، ليكون الشهر الخامس عشر على التوالي الذي تسجل فيه البلاد فائضًا تجاريًا.
كما تصدر قطاع أشباه الموصلات الزيادة في الصادرات، حيث سجل زيادة ملحوظة بنسبة 38.8 بالمئة في المبيعات مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجمالي الصادرات في أغسطس إلى 11.9 مليار دولار، وهذا يمثل عشرة أشهر متتالية من النمو في صادرات أشباه الموصلات، محققًا أعلى حجم لصادرات أغسطس تم تسجيله على الإطلاق، وساهمت قطاعات أخرى أيضًا في نمو الصادرات، حيث ارتفعت صادرات السفن بشكل كبير بنسبة 80 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.8 مليار دولار، وزادت صادرات المنتجات النفطية بنسبة 1.4 بالمئة إلى 4.5 مليار دولار، مما يعكس ستة أشهر متتالية من المكاسب، ومع ذلك، شهدت صادرات السيارات انخفاضًا بنسبة 4.3 بالمئة لتصل إلى 5.1 مليار دولار بسبب الاضطرابات في الإنتاج، التي يُعزى جزء منها إلى تجديدات وتفاوضات الأجور.
وعلى مستوى المناطق، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 7.9 بالمئة لتصل إلى 11.4 مليار دولار، مدفوعةً بالطلب القوي على أشباه الموصلات والأجهزة المحمولة، وظلت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، فوق علامة 10 مليار دولار لمدة ستة أشهر متتالية، كما أظهرت الصادرات إلى الولايات المتحدة زيادة كبيرة بنسبة 11.1 بالمئة، لتصل إلى 10 مليار دولار، وهو أعلى حجم تم تسجيله على الإطلاق لشهر أغسطس، وتسلط هذه الزيادة في التجارة الضوء على مرونة قطاع الصادرات في كوريا الجنوبية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مما يبرز أهمية أشباه الموصلات والصناعات الرئيسية الأخرى في الحفاظ على فائض تجاري إيجابي.
MENAFN02092024000045015682ID1108626187
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.