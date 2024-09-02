معدل التضخم في النمسا يهبط إلى 2.4 بالمئة في أغسطس

(MENAFN
) انخفض معدل التضخم في النمسا إلى 2.4 بالمئة في أغسطس، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2021، متجاوزًا هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة بفارق 0.4 نقطة مئوية، وتُظهر أحدث البيانات من مكتب الإحصاء النمساوي انخفاضًا بنسبة 0.5 بالمئة في التضخم مقارنة بشهر يوليو السابق، وعلق وزير المالية النمساوي، ماغنوس برونر، بأن الانخفاض المستمر في التضخم يؤكد الاتجاه النزولي الثابت الذي لوحظ في الأشهر الأخيرة، واصفًا هذه التقليصات كخطوة مهمة نحو تطبيع مستويات التضخم في البلاد.
كما أشار وزير الاقتصاد النمساوي، مارتين كوشر، إلى فعالية التدابير الحكومية الموجهة لخفض التضخم، مُثنيًا على التقدم المستمر في السيطرة على ارتفاع الأسعار، ووفقًا لتوبياس توماس، مدير مكتب الإحصاء النمساوي، فإن الانخفاض الأخير في التضخم يُعزى بشكل كبير إلى تراجع أسعار الوقود وزيت التدفئة، وشهدت تكاليف الطاقة انخفاضًا ملحوظًا، مما أدى إلى انخفاض في الأسعار على أساس سنوي.
كذلك أوضح جوزيف باومغارتنر، اقتصادي في معهد ويفو للبحث الاقتصادي، أن أسعار الوقود وزيت التدفئة انخفضت بنسبة 4-5 بالمئة مقارنة بشهر يوليو وبنسبة 8 بالمئة مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي، وساهم هذا الانخفاض الكبير في تكاليف الطاقة في تقليص معدل التضخم لشهر أغسطس بنسبة 0.4-0.5 بالمئة، كما أشار إلى أن أبرز العوامل المؤثرة حاليًا على التضخم في النمسا هي أسعار قطاع الخدمات، التي تواصل لعب دور حاسم في تشكيل النظرة الاقتصادية العامة.
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