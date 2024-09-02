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أسعار الذهب ترتفع بقيمة 135 جنيهًا خلال أغسطس

9/2/2024 4:55:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 4% ما يعادل 135 جنيهًا للجرام، خلال تعاملات شهر أغسطس الماضى، فى حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.2%، مدفوعة بتزايد التوقعات بإنهاء الفيدرالى الأمريكى لدورة التشديد النقدى، وبدء مرحلة خفض أسعار الفائدة فى اجتماع سبتمبر الجارى.

قال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة“آى صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن الأسعار ارتفعت بقيمة 135 جنيهًا خلال شهر أغسطس، حيث افتتح سعر الجرام عيار 21 التعاملات عند مستوى 3310 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 3445 جنيهًا.

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وارتفعت الأسعار بالبورصة العالمية بقيمة 54 دولارًا خلال شهر أغسطس، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2449 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2503 دولارات.

سعر الذهب فى مصر

أضاف إمبابى، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3937 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2953 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2297 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 27560 جنيهًا.

وأوضح أن أسواق الذهب المحلية شهدت تراجعًا فى الطلب، ونقصًا فى المعروض خلال شهر أغسطس، لكن توجه المواطنين للبيع العكسى للاستفادة من ارتفاع الأسعار، عزز نسبيًا من المعروض.

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