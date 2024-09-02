أسعار الذهب ترتفع بقيمة 135 جنيهًا خلال أغسطس

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 4% ما يعادل 135 جنيهًا للجرام، خلال تعاملات شهر أغسطس الماضى، فى حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية
بنسبة 2.2%، مدفوعة بتزايد التوقعات بإنهاء الفيدرالى الأمريكى لدورة التشديد النقدى، وبدء مرحلة خفض أسعار الفائدة فى اجتماع سبتمبر الجارى.
قال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة“آى صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن الأسعار ارتفعت بقيمة 135 جنيهًا خلال شهر أغسطس، حيث افتتح سعر الجرام عيار 21 التعاملات عند مستوى 3310 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 3445 جنيهًا.
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وارتفعت الأسعار بالبورصة العالمية بقيمة 54 دولارًا خلال شهر أغسطس، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2449 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2503 دولارات. سعر الذهب فى مصر
أضاف إمبابى، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3937 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2953 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2297 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 27560 جنيهًا.
وأوضح أن أسواق الذهب المحلية شهدت تراجعًا فى الطلب، ونقصًا فى المعروض خلال شهر أغسطس، لكن توجه المواطنين للبيع العكسى للاستفادة من ارتفاع الأسعار، عزز نسبيًا من المعروض.
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