انطلاق معرض صحارى 15 سبتمبر بمشاركة 250 شركة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة إنفورما ماركتس، عن انطلاق معرض“صحارى 2024” الزراعى خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجارى بمشاركة أكثر من 250 شركة.

قالت رانيا صلاح الدين، مدير معرض“صحارى”، إن“صحارى 2024” يسعى لتقديم رؤية شاملة تغطى الدورة الزراعية كاملة، بدءًا من الأسمدة إلى ما بعد الحصاد، مع التركيز على الابتكارات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى والزراعة الدقيقة، التى تمثل مستقبل الزراعة فى مصر.

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وأضافت أن المعرض يضم أكثر من 250 شركة من مختلف الدول، منها الصين، فرنسا، إسبانيا، هولندا، الهند، تركيا، سويسرا، وقبرص، ومن المتوقع استقبال 18 ألف زائر من إفريقيا والشرق الأوسط على مدار ثلاثة أيام، مما يعزز فرص الشركات المصرية لدخول الأسواق العالمية.

ويضم معرض“صحارى” مجموعة من البرامج وفعاليات التواصل التى تدعم بناء واستمرارية العلاقات التجارية ونشر المعرفة، ومنها برنامج توفيق الأعمال وبعثة المشترين، الذى يتضمن أكثر من 50 مشترى دولى معتمد من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.