انطلاق معرض صحارى 15 سبتمبر بمشاركة 250 شركة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة إنفورما ماركتس، عن انطلاق معرض“صحارى 2024” الزراعى خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجارى بمشاركة أكثر من 250 شركة.
قالت رانيا صلاح الدين، مدير معرض“صحارى”، إن“صحارى 2024” يسعى لتقديم رؤية شاملة تغطى الدورة الزراعية كاملة، بدءًا من الأسمدة إلى ما بعد الحصاد، مع التركيز على الابتكارات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى والزراعة الدقيقة، التى تمثل مستقبل الزراعة فى مصر.
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وأضافت أن المعرض يضم أكثر من 250 شركة من مختلف الدول، منها الصين، فرنسا، إسبانيا، هولندا، الهند، تركيا، سويسرا، وقبرص، ومن المتوقع استقبال 18 ألف زائر من إفريقيا والشرق الأوسط على مدار ثلاثة أيام، مما يعزز فرص الشركات المصرية لدخول الأسواق العالمية.
ويضم معرض“صحارى” مجموعة من البرامج وفعاليات التواصل التى تدعم بناء واستمرارية العلاقات التجارية ونشر المعرفة، ومنها برنامج توفيق الأعمال وبعثة المشترين، الذى يتضمن أكثر من 50 مشترى دولى معتمد من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.
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