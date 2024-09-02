الدولار ينخفض إلى 48.64 جنيه بالبنك المركزى فى ختام تعاملات الأحد

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى فى ختام تعاملات
اليوم الأحد، بقيمة 5 قروش مقارنة بتعاملات الخميس الماضى، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزى
المصرى.
وتراجع سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه إلى 48.50 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع بختام تعاملات اليوم الأحد، مقابل 48.60 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع، بختام تعاملات الخميس.
موضوعات متعلقة
“مدبولي”: جهود لإتاحة الأدوية عبر تيسير الإفراج الجمركي وتوفير المواد الخام توقعات بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع“المركزى المصرى” المقبل 21.2% ارتفاعًا فى قروض القطاع الخاص أول 7 أشهر من 2024
وانخفض سعر اليورو إلى 53.58 جنيه للشراء و53.73 جنيه للبيع اليوم، مقابل 53.87 جنيه للشراء و54 جنيهًا للبيع فى تعاملات الخميس.
كما تراجع سعر الجنيه الإسترلينى إلى 63.66 جنيه للشراء و63.88 جنيه للبيع اليوم الأحد، مقابل 64.05 جنيه للشراء و64.23 جنيه للبيع يوم الخميس الماضى.
وتراجع سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد، إلى 12.92 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع، مقابل 12.94 جنيه للشراء و12.98 جنيه للبيع يوم الخميس.
وسجل سعر الدرهم الإماراتى نحو 13.2 جنيه للشراء و13.24 جنيه للبيع، مقابل 13.22 جنيه للشراء و13.26 جنيه للبيع.
كما انخفض سعر الدينار الكويتى اليوم إلى 158.92 جنيه للشراء و159.44 جنيه للبيع، مقابل 158.97 جنيه للشراء و159.52 جنيه للبيع يوم الخميس.
MENAFN02092024000202011048ID1108625747
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.