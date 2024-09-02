الدولار ينخفض إلى 48.64 جنيه بالبنك المركزى فى ختام تعاملات الأحد

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى فى اليوم الأحد، بقيمة 5 قروش مقارنة بتعاملات الخميس الماضى، بحسب بيانات صادرة عن المصرى.

وتراجع سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه إلى 48.50 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع بختام تعاملات اليوم الأحد، مقابل 48.60 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع، بختام تعاملات الخميس.

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وانخفض سعر اليورو إلى 53.58 جنيه للشراء و53.73 جنيه للبيع اليوم، مقابل 53.87 جنيه للشراء و54 جنيهًا للبيع فى تعاملات الخميس.

كما تراجع سعر الجنيه الإسترلينى إلى 63.66 جنيه للشراء و63.88 جنيه للبيع اليوم الأحد، مقابل 64.05 جنيه للشراء و64.23 جنيه للبيع يوم الخميس الماضى.

وتراجع سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد، إلى 12.92 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع، مقابل 12.94 جنيه للشراء و12.98 جنيه للبيع يوم الخميس.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى نحو 13.2 جنيه للشراء و13.24 جنيه للبيع، مقابل 13.22 جنيه للشراء و13.26 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر الدينار الكويتى اليوم إلى 158.92 جنيه للشراء و159.44 جنيه للبيع، مقابل 158.97 جنيه للشراء و159.52 جنيه للبيع يوم الخميس.