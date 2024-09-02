تزايد الوزن النسبى لأرباح عمليات السوق المفتوح من إيرادات البنوك

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت عمليات السوق المفتوح التى يجريها أسبوعيًا إلى مصدر مهم للدخل لدى البنوك بعد توسيع نطاقها لتشمل كل الفوائض فى القطاع المصرفى.

ويقبل كل ثلاثاء من كل أسبوع السيولة الفائضة لدى البنوك فى وديعة لديه لمدة أسبوع تسمى العملية الرئيسية للبنك المركزى، يدفع فيها فائدة بمعدل 27.75% للبنوك مقابل تلك السيولة، ثم يعيدها بنهاية الأسبوع ويفتح الباب لتلقى السيولة المتاحة لمدة أسبوع جديد وهكذا.

موضوعاتتوقعات بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع“المركزى المصرى” المقبل 21.2% ارتفاعًا فى قروض القطاع الخاص أول 7 أشهر من 2024 الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية تسجل أعلى نمو شهرى بـ2024 خلال يوليو

والهدف من تلك العملة امتصاص السيولة ضمن سياسته لتعقيم السوق بهدف محاربة التضخم. وتزيد السيولة التى يقبلها البنك المركزى أسبوعيًا على تريليون جنيه.

ورغم استمرار الأذون والسندات كأكبر مصدر للدخل من الفائدة فى القطاع المصرفى إلا أن وزنها النسبى تراجع لصالح الدخل من العائد على الودائع خاصة الودائع لدى البنك المركزى، بحسب مسح لـ”بنوك وتمويل”.

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق الدخل والنقد الثابت فى شركة الأهلى للاستثمارات المالية، إن حيازات البنوك من الأذون تقلصت خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة لانخفاض مستوى عائدها تحت متوسط 26% والتى تتراوح بعد الضرائب بين 21 إلى 22%.

وتراجعت استثمارات البنوك خاصة فى أذون الخزانة إلى 505.8 مليار جنيه فى مايو الماضى مقابل 520.5 مليار جنيه فى أبريل و606.9 مليار جنيه فى مارس الماضى.

وانخفضت استثمارات البنوك العامة فى أذون الخزانة إلى 243.6 مليار جنيه فى مايو الماضى مقابل 264.2 مليار جنيه فى أبريل وأعلى مستوياتها فى مارس الماضى عند 399.8 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه مع صعود مستوى العائد ليُلامس 30% عادت البنوك مُجددًا إلى سوق أدوات الدين الحكومية.

وقال إن البنوك كانت قد بدأت بالفعل التوجه نحو السندات نسبيًا مع مزاحمة الأجانب على الأذون، فى محاولة للحفاظ على العائد المرتفع لفترات أطول.

وتلاقى ذلك مع رغبة وزارة المالية بالتوسع فى طرح سندات للتوافق مع برنامج صندوق النقد الدولى بإطالة أجل الدين الحكومى.

ويرى نجلة، أن تحويل ديون شارفت على الاستحقاق إلى سندات خطوة مفيدة لكل الأطراف، لأنها تضمن مستوى مرتفع من الفائدة للبنوك مع الاتجاه المحلى والعالمى بخفض مستويات الفائدة، وبالنسبة لوزارة المالية فإنها تُحول الدين قصير الأجل إلى طويل الأجل.

وأشار إلى أن الحكومة بعد التعويم قلصت العطاءات الخاصة، التى يستفيد منها المتعاملون الرئيسيون لأنها تتيح مخاطبة المالية لأحد البنوك أو عدة بنوك بشأن طرح أذون بمتوسط أسعار الفائدة لعملية الطرح العامة التى سبقتها.

وذكر أن المتعاملين الرئيسيين يستطيعون إعادة طرح تلك الأذون مُجددًا فى السوق الثانوى، خاصة أن حجم الطلب ومعدل الفائدة أصبح واضحًا للمتعامل الرئيسى ومعروفًا، وغير مُبهم مثل الطرح فى أيام الأحد.

وقال صندوق النقد، إنه قبل توحيد سعر الصرف في أوائل مارس، كان التمويل المحلي يعتمد بشكل كبير على أذون الخزانة قصيرة الأجل، والاكتتاب الخاص لأوراق الخزانة في البنوك المملوكة للدولة بشكل رئيسي، والاقتراض من تسهيلات السحب على المكشوف الخاصة بالبنك المركزى.

وبعد إصلاح سعر الصرف اعتمدت الحكومة بشكل أكبر على مزادات أذون الخزانة الأسبوعية، وزادت من إصدار أذون الخزانة طويلة الأجل (مثل أذون الخزانة لمدة 12 شهرًا)، كما خفضت استخدام تسهيلات السحب على المكشوف إلى ما دون الحد القانوني بحلول نهاية مارس 2024.

بنك فيصل، الذى يعد أكثر بنك يعتمد على العائد من الأذون والسندات تراجعت حصتها من دخله من الفائدة إلى 58.9% فى النصف الأول من العام الحالى من نحو 68.4% فى النصف الأول من 2023، بفعل زيادة إيرادات البنك من المرابحات إلى 9.9% مقابل حصة قدرها 7%، ومن عوائد العمليات مع البنوك الأخرى وبينها البنك المركزى إلى 16.1% مقابل 11.1%.

وفى بنك قطر الوطنى قفز الدخل من العائد على الودائع والحسابات الجارية ومن بينها الودائع لدى البنك المركزى 164% فى النصف الأول إلى 4.96 مليار جنيه مقابل 1.87 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، ما ساهم فى توسع نسبة مساهمته فى إجمالى إيرادات البنك إلى 8.9% مقابل 5.6%.

وتراجعت مساهمة العائد من قروض العملاء إلى 47.29% فى يونيو الماضى مقابل 53.2% فى يونيو 2023، رغم نمو قيمتها 49.7% مُسجلة 26.3 مليار جنيه مقابل 17.5 مليار جنيه.

لكن البنك حافظ على استفادته من الفائدة من الأذون والسندات والتى ارتفعت 78.8% لتصل إلى 24.09 مليار جنيه فى يونيو 2024 مقابل 13.47 مليار جنيه فى يونيو 2023، وشكلت نحو 43.4% من إيرادات الفوائد بالبنك مقابل 40.8% فى النصف الأول من 2023.

وتساهم الإيرادات من الأذون والسندات لدى بنك التعمير والإسكان بنحو 39.2% من الدخل من العائد مقابل 33.3% فى النصف الأول من 2023، بدعم من ارتفاع قيمة فوائد الدين الحكومى التى حصل عليها البنك

96.4%، لتصل 4.9 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه.

ويتساوى ذلك مع العوائد المولدة من القروض للعملاء التى وصلت إلى 39.2% مقابل 37.1%، بعدما ارتفعت الفوائد التى دفعها المقترضون74.7% مُسجلة نحو 4.9 مليار جنيه مقابل 2.8 مليار جنيه فى يونيو 2023.

وتقلصت نسبة مساهمة العائد من الودائع والحساب الجارية إلى 21.4% مقابل 29.2%.

وتراجع الدخل من العائد على الأذون والسندات لدى البنك المصرى الخليجى إلى 39% من دخل الفائدة لديه مقابل 43.2% فى الفترة نفسها من العام الماضى، كما انخفضت مساهمة القروض فى الدخل من الفائدة إلى 39% مقابل 43.2%، فى المقابل ارتفعت مساهمة العائد من الودائع والحسابات الجارية وبينها ودائع البنك المركزى إلى 20.4% مقابل 15.7%.

وإجمالًا ارتفعت مكاسب الفائدة بالبنك 72.9% خلال فترة المقارنة، مُسجلة 9.48 مليار جنيه مقابل 5.48 مليار جنيه.

ورغم أن مساهمة إيرادات الاستثمارات المالية فى أدوات الدين من إجمالى إيرادات بنك البركة تجاوزت 36% خلال النصف الأول من العام الجارى، إلا أنها تراجعت 8.2% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضى، إذ ساهمت حينها بنحو 44.23%.

واتسعت نسبة مساهمة عائد القروض فى إجمالى إيرادات إلى 51.8% خلال الستة أشهر الأولى من 2024، مقابل نحو 47.7% خلال الفترة نفسها من 2023، وكذلك عائد الودائع والحسابات الجارية إلى 11.9% مقابل 7.77%.

وغرد بنك قناة السويس خارج السرب مع استحواذ القروض على 45.8% من هيكل إيرادات الفوائد وتراجعت لديه حصة الأذون والسندات من الفوائد إلى 19.8% مقابل 30.4%.

لكن مساهمة الإيرادات من الودائع والحسابات الجارية لدى البنوك وبينها الودائع لدى البنك المركزى ارتفعت إلى 26.9% من إجمالى إيرادات البنك خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل 12% خلال النصف الأول من العام الماضى.

وقال مصدر بقطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، إن الوضع الراهن بشأن ارتفاع مساهمة عوائد الأذون والسندات فى دخل البنوك من الفائدة إلى نحو 40% أو تتخطاها، نموذج مُشوه سينتهى قريبًا مع اتجاه خفض أسعار الفائدة والتى سينخفض معها بالتوازى عوائد الأذون، لأن العائد من عمليات الإقراض يجب أن يحظى بمساهمة أكبر من ذلك.

وذكر أن آلية السوق المفتوح حدت أيضًا من التوجه نحو الإقراض فى ظل أنها تكفل عوائد صافية من الضرائب تعادل فائدة الكوريدور وبدون الحاجة لتجنيب مخصصات وتحمل تكلفة مخاطر.

وعدّل“البنك المركزى” العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، فى 23 أبريل الماضى، ليسمح بقبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك، بدلًا من النظام السابق والذى كان يقضى بطلب رقم محدد من البنك المركزى ويجرى تخصيص حصص للبنوك منه بعد التقدم بعطاءات.