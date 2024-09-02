21.2% ارتفاعًا فى قروض القطاع الخاص أول 7 أشهر من 2024

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت قروض القطاع الخاص 21.2% خلال أول سبعة أشهر من العام الجارى، لتصل إلى نحو 2.48 تريليون جنيه فى يوليو مقابل نحو 2.04 تريليون جنيه فى ديسمبر الماضى، رغم الفائدة المرتفعة، بحسب بيانات البنك المركزى.

وتعد تلك أكبر زيادة لقروض القطاع الخاص فى أول 7 شهور من السنة منذ بدء إتاحة البيانات الشهرية من على موقعه الإلكترونى فى عام 2005.

موضوعات“مدبولي”: جهود لإتاحة الأدوية عبر تيسير الإفراج الجمركي وتوفير المواد الخام توقعات بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع“المركزى المصرى” المقبل تزايد الوزن النسبى لأرباح عمليات السوق المفتوح من إيرادات البنوك

“القروض مُحملة بأسعار الفائدة وكذلك متأثرة بارتفاع قيمة الدولار، بجانب ارتفاع الاحتياجات التمويلية للشركات” بحسب ماجد فهمى، رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك التنمية الصناعية.

وجاء الجزء الأكبر من النمو فى مارس الماضى الذى شهد تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة 6%، حيث زادت القروض 270 مليار جنيه، إذ وصلت 2.35 تريليون جنيه مقابل 2.08 تريليون جنيه.

ونمت قروض القطاع الخاص 15.05% من أول سبعة أشهر من 2023، و17.4% خلال أول 7 أشهر فى 2022، و11.02% خلال أول 7 أشهر فى 2021، و13.8% خلال أول 7 أشهر فى 2020.

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفى، إن إحدى العوامل المساهمة فى نمو القروض خلال الأشهر القليلة الماضية، هو تحرير أسعار الصرف لأن ذلك ساهم فى زيادة قيمة قروض العملات الأجنبية بالمعادل المحلى لها، موضحًا أن ذلك انعكس أيضًا على معيار الكفاية للبنوك، ودفع بعضها لزيادة رؤوس أموالها.

وفى سياق متصل، زادت قروض الأفراد 11.9% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجارى، ووصلت إلى 1.05 تريليون جنيه فى يوليو الماضى مقابل 940.1 مليار جنيه فى ديسمبر 2023.