قوات الأمن اليمنية تعترض شاحنة محملة ب1.5 مليار ريال يمني متجهة للحوثيين

(MENAFN
) تمكنت القوات الأمنية اليمنية في محافظة حضرموت من اعتراض شاحنة محملة بمبلغ 1.5 مليار ريال يمني من الإصدار القديم، الذي تستخدمه ميليشيا الحوثي، كانت متجهة إلى صنعاء، وتم ضبط الشاحنة عند نقطة تفتيش أمنية، وفقًا لما أوردته مصادر محلية في المنطقة.
وأوضح الصحفي العسكري رشيد معروف تفاصيل إضافية في منشور له على منصة "إكس"، مشيرًا إلى أن نقطة التفتيش الأمنية الواقعة في منطقة العينين بمديرية القطن في حضرموت كانت مكان اعتراض الشاحنة، حيث تم ضبط المبلغ البالغ 1.5 مليار ريال يمني أثناء محاولة تهريبه من محافظة حضرموت إلى العاصمة صنعاء التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، ويُظهر هذا الضبط الناجح يقظة القوات الأمنية اليمنية في الحد من العمليات المالية غير المشروعة.
كما أشار معروف إلى أن ميليشيا الحوثي تستخدم وسطاء، وخاصة من صرافي الأموال الذين يعملون في المحافظات المحررة، لشراء العملة اليمنية القديمة على دفعات، ويتم بعد ذلك تجميع كميات كبيرة من هذه العملة وتهريبها إلى صنعاء، وتعد هذه الممارسة جزءًا من استراتيجية أوسع للحوثيين للحفاظ على تدفق السيولة النقدية إلى المناطق التي يسيطرون عليها، على الرغم من جهود السلطات اليمنية لتعطيل هذه الشبكات المالية.
كذلك تشهد صنعاء والمناطق الأخرى التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي أزمة حادة في السيولة النقدية منذ خمسة أشهر، وقد زادت هذه الأزمة من حدة الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها السكان، حيث تكافح الميليشيا لإدارة الموارد المالية وسط الصراع المستمر، ويُنظر إلى اعتراض الشاحنة من قبل القوات الأمنية اليمنية على أنه خطوة حاسمة في تعطيل العمليات المالية لميليشيا الحوثي، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية التي يواجهونها.
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