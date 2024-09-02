البحرين تعلن عن فرض ضريبة 15 بالمئة على الشركات متعددة الجنسيات

(MENAFN
) ستقوم البحرين بتطبيق ضريبة بنسبة 15 بالمئة على الشركات متعددة الجنسيات الكبرى التي تعمل داخل المملكة اعتبارًا من الأول من يناير 2025، حيث ستستهدف هذه الضريبة الجديدة أرباح الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها العالمية 750 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 828.23 مليون دولار، وتم الإعلان عن هذا الإجراء الضريبي من قبل وكالة إخبارية محلية، مما يعكس التزام البحرين بالمعايير الضريبية الدولية.
كذلك أكدت هيئة الإيرادات الوطنية البحرينية، كما نقلت عنها الوكالة الرسمية، أن هذه الضريبة سيتم فرضها بموجب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، ويهدف هذا المرسوم إلى الامتثال لمتطلبات الركيزة الثانية من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وسيدخل النظام الضريبي الجديد حيز التنفيذ في بداية عام 2025، ويتعين على الشركات التي تستوفي المعايير التسجيل لدى الهيئة ضمن الفترة الزمنية المحددة في التشريع المعني.
كما تأتي هذه الخطوة كجزء من التزام البحرين الأوسع بإصلاح النظام الضريبي العالمي، وذلك بعد انضمامها في عام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يدعم نهج الركيزتين في إصلاح الضرائب، ويدعم هذا الإطار، الذي أقرته أكثر من 140 دولة بما في ذلك أعضاء مجلس التعاون الخليجي، مواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي للاقتصاد العالمي.
وكجزء من الإصلاح الضريبي، تم تقديم سياسة الحد الأدنى العالمي للضريبة بنسبة 15 بالمئة لضمان أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات الكبرى نصيبها العادل من الضرائب في كل بلد تعمل فيه، وقد أكدت البحرين التزامها بالمعايير الضريبية الدولية، لضمان أن الشركات التي يشملها هذا القانون ستدفع ضريبة بنسبة لا تقل عن 15 بالمئة من الأرباح التي تحققها داخل المملكة، مما يعزز العدالة وتكافؤ الفرص للشركات.
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