الهلال: طواقمنا استلمت جثمان شهيد أسير على حاجز سالم العسكري

الهلال: طواقمنا استلمت جثمان شهيد أسير على حاجز سالم العسكري
التاريخ
9/2/2024 2:12:42 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين/PNN- أفادت جمعية الهلال الأحمر، اليوم الاثنين، بأن طواقمها قلت جثمان شهيد مسن من حاجز سالم العسكري شمال غرب جنين.
وقالت الجمعية في بيان مقتضب، إن طواقمها استلمت جثمان شهيد مجهول الهوية يبلغ من العمر (50 عاما)، من حاجز سالم العسكري وجرى نقله إلى المستشفى.
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