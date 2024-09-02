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الهلال: طواقمنا استلمت جثمان شهيد أسير على حاجز سالم العسكري

9/2/2024 2:12:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- أفادت جمعية الهلال الأحمر، اليوم الاثنين، بأن طواقمها قلت جثمان شهيد مسن من حاجز سالم العسكري شمال غرب جنين.

وقالت الجمعية في بيان مقتضب، إن طواقمها استلمت جثمان شهيد مجهول الهوية يبلغ من العمر (50 عاما)، من حاجز سالم العسكري وجرى نقله إلى المستشفى.

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