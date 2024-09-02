وزيرا خارجية السعودية والأردن يبحثان التصعيد الإسرائيلي وضرورة التحرك لحماية شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network
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الرياض/PNN- بحث وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي، التصعيد الإسرائيلي "الخطير" في الضفة الغربية، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لحماية شعبنا.
وذكر بيان للخارجية الأردنية، أن الاتصال يأتي "في إطار عملية التشاور والتنسيق العربي المشترك إزاء تطورات الأوضاع في غزة".
وأشار البيان إلى أن الوزيرين، بحثا "التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وضرورة تحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتوفير الحماية اللازمة شعبنا ووقف الانتهاكات الإسرائيلية".
وأكد الصفدي ونظيره السعودي "استمرار التنسيق والتشاور في جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإيصال المساعدات بشكل كاف ومستدام إلى القطاع، وحماية المنطقة من تبعات العدوان، وخطر تدهور الأوضاع في المنطقة إلى حرب إقليمية".
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