وزيرا خارجية السعودية والأردن يبحثان التصعيد الإسرائيلي وضرورة التحرك لحماية شعبنا

MENAFN - Palestine News ) الرياض/PNN- بحث وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي، التصعيد الإسرائيلي "الخطير" في الضفة الغربية، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لحماية شعبنا.

وذكر بيان للخارجية الأردنية، أن الاتصال يأتي "في إطار عملية التشاور والتنسيق العربي المشترك إزاء تطورات الأوضاع في غزة".

وأشار البيان إلى أن الوزيرين، بحثا "التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وضرورة تحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتوفير الحماية اللازمة شعبنا ووقف الانتهاكات الإسرائيلية".

وأكد الصفدي ونظيره السعودي "استمرار التنسيق والتشاور في جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإيصال المساعدات بشكل كاف ومستدام إلى القطاع، وحماية المنطقة من تبعات العدوان، وخطر تدهور الأوضاع في المنطقة إلى حرب إقليمية".