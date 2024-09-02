الاشتراكيون الأميركيون يؤكدون وقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية

MENAFN - Palestine News ) إلينوي/PNN– شارك الآلاف من الاشتراكيين والنشطاء في الولايات المتحدة الأميركية في مؤتمرهم السنوي (Socialism 2024) الذي حمل عنوان "كل العيون على فلسطين"، للتأكيد على دعمهم للقضية الفلسطينية ورفضا للحرب المستمرة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وناقش المتحدثون والمختصون في أيام المؤتمر المنعقد بمدينة شيكاغو، الأوضاع في فلسطين وكيفية مساندة الحقوق الفلسطينية، والتعريف بتاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتشديد على مطالبة الحكومة الأميركية وقف الدعم المادي والعسكري لدولة الاحتلال.

وشكل المؤتمر الذي تشارك فيه 90 مؤسسة أميركية ودولية، فرصة لمواصلة التضامن الشعبي مع الشعب الفلسطيني، ضمن الفعاليات المتواصلة في معظم المدن الأميركية الرافضة للحرب على قطاع غزة، والمطالبة بدعم الحقوق الفلسطينية.