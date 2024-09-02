الاشتراكيون الأميركيون يؤكدون وقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Palestine News Network
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إلينوي/PNN– شارك الآلاف من الاشتراكيين والنشطاء في الولايات المتحدة الأميركية في مؤتمرهم السنوي (Socialism 2024) الذي حمل عنوان "كل العيون على فلسطين"، للتأكيد على دعمهم للقضية الفلسطينية ورفضا للحرب المستمرة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وناقش المتحدثون والمختصون في أيام المؤتمر المنعقد بمدينة شيكاغو، الأوضاع في فلسطين وكيفية مساندة الحقوق الفلسطينية، والتعريف بتاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتشديد على مطالبة الحكومة الأميركية وقف الدعم المادي والعسكري لدولة الاحتلال.
وشكل المؤتمر الذي تشارك فيه 90 مؤسسة أميركية ودولية، فرصة لمواصلة التضامن الشعبي مع الشعب الفلسطيني، ضمن الفعاليات المتواصلة في معظم المدن الأميركية الرافضة للحرب على قطاع غزة، والمطالبة بدعم الحقوق الفلسطينية.
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