الحرب على غزة تدخل يومها 332

(MENAFN
- Palestine News Network
)
غزة/PNN-واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 332 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية وصل منها للمستشفيات 47 شهيدا و94 اصابة .
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى50738 شهيدا و94154 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
وواصل جيش الاحتلال استهداف مراكز النزوح وقوافل المساعدات .
واستشهد 11 مواطنا في قصف اسرائيلي استهدف مدرسة صفد التي تؤوي نازحين بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.
ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية محيط شارع 8 جنوب مدينة غزة.
وقصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية لعائلة "الأعرج" عند مفترق عبد العال بشارع الجلاء شمال غربي مدينة غزة ما أسفر عن استشهاد ثلاث مواطنات.
وارتقى شهيد في قصف على منزل يعود لعائلة "ساقالله" بجوار مسجد الاستجابة بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.
وكان ستة مواطنين من الذين يؤمنون قافلة مساعدات ارتقوا في قصف قرب دوار التعليم ببيت لاهيا شمال القطاع.
جنوب قطاع غزة
وارتقى 11 مواطنا في سلسلة غارات على رفح وخان يونس خلال ال٢٤ ساعة بينهم ثلاثة مواطنين في استهداف خيام النازحين جنوب خان يونس.
MENAFN02092024000205011050ID1108625382
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.