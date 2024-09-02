الحرب على غزة تدخل يومها 332

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN-واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 332 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية وصل منها للمستشفيات 47 شهيدا و94 اصابة .

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى50738 شهيدا و94154 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وواصل جيش الاحتلال استهداف مراكز النزوح وقوافل المساعدات .

واستشهد 11 مواطنا في اسرائيلي استهدف مدرسة صفد التي تؤوي نازحين بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية محيط شارع 8 جنوب مدينة غزة.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية لعائلة "الأعرج" عند مفترق عبد العال بشارع الجلاء شمال غربي مدينة غزة ما أسفر عن استشهاد ثلاث مواطنات.

وارتقى شهيد في قصف على منزل يعود لعائلة "ساقالله" بجوار مسجد الاستجابة بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وكان ستة مواطنين من الذين يؤمنون قافلة مساعدات ارتقوا في قصف قرب دوار التعليم ببيت لاهيا شمال القطاع.

جنوب قطاع غزة

وارتقى 11 مواطنا في سلسلة غارات على رفح وخان يونس خلال ال٢٤ ساعة بينهم ثلاثة مواطنين في استهداف خيام النازحين جنوب خان يونس.