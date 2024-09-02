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زغاري يكشف ل PNN تفاصيل استشهاد أسير من كفر دان

9/2/2024 2:12:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/ PNN: كشف رئيس نادي الأسير عبد الله زغاري لمراسلة PNN أن الأسير الذي تم تسليم جثمانه اليوم على حاجز سالم العسكري في جنين هو أيمن راجح عابد في الخمسينيات من عمره من بلدة كفردان غرب المدينة بعد اعتقاله فجر اليوم.

وقال زغاري إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عابد فجرا من منزله في بلدة كفر دان، وذلك للضغط على ابنه لتسليم نفسه، مرجحا قيام قوات الاحتلال بالاعتداء عليه وإعدامه ما أدى لارتقائه شهيدا.

ويشار إلى أن اثنين من أبناء الشهيد عابد معتقلون في سجون الاحتلال.

وكانت جمعية الهلال الأحمر قد قالت ان طواقمها استلمت جثمان شهيد أسير مجهول الهوية يبلغ من العمر (50 عاما) على حاجز سالم في جنين ويجري نقله للمشفى.

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