زغاري يكشف ل PNN تفاصيل استشهاد أسير من كفر دان

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/ PNN: كشف رئيس نادي الأسير عبد الله زغاري لمراسلة PNN أن الأسير الذي تم تسليم جثمانه اليوم على حاجز سالم العسكري في جنين هو أيمن راجح عابد في الخمسينيات من عمره من بلدة كفردان غرب المدينة بعد اعتقاله فجر اليوم.
وقال زغاري إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عابد فجرا من منزله في بلدة كفر دان، وذلك للضغط على ابنه لتسليم نفسه، مرجحا قيام قوات الاحتلال بالاعتداء عليه وإعدامه ما أدى لارتقائه شهيدا.
ويشار إلى أن اثنين من أبناء الشهيد عابد معتقلون في سجون الاحتلال.
وكانت جمعية الهلال الأحمر قد قالت ان طواقمها استلمت جثمان شهيد أسير مجهول الهوية يبلغ من العمر (50 عاما) على حاجز سالم في جنين ويجري نقله للمشفى.
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