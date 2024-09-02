((بيون موني)) و((بينانس)) توقعان اتفاقية لتقديم المزايا والخدمات الحصرية للزبائن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات Beyon ‭ ‬،‭ ‬أمس‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬ ‭ (‬بينانس‭)‬،‭ ‬أكبر‭ ‬منصة‭ ‬لتداول‭ ‬الأصول‭ ‬المشفرة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الحجم،‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬المزايا‭ ‬والخدمات‭ ‬الحصرية‭ ‬والقيمة‭ ‬للزبائن‭. ‬وبموجب‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬سيكون‭ ‬حل‭ ‬الدفع‭ ‬الرقمي‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬ Checkout ‭ ‬متوافرًا‭ ‬على‭ ‬تطبيق Binance ‭ ‬؛‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬للزبائن‭ ‬بتعبئة‭ ‬محفظتهم‭ ‬على‭ ‬ Binance ‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محفظة Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬رقم‭ ‬الهاتف‭ ‬المسجل‭ ‬في‭

‬ Beyon ‭ ‬ Money بدلًا‭ ‬من‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إدخال‭ ‬تفاصيل‭ ‬بطاقة‭ ‬الدفع،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توفير‭ ‬عروض‭ ‬حصرية‭ ‬لزبائن‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭

‬ Beyon ‭ ‬ Money روبرتو‭ ‬مانكون‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬ Binance ‭ ‬لتوفير‭ ‬حل‭ ‬الدفع‭ ‬المدمج‭ ‬‮«‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬ Checkout ‮»‬،‭ ‬أول‭ ‬محفظة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬تقدم‭ ‬الخدمات‭ ‬من‭ ‬المستهلك‭ ‬إلى‭ ‬الشركة‭ ‬‮«‬ C 2 B ‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬للزبائن‭ ‬إعادة‭ ‬التعبئة‭ ‬من‭ ‬محفظة‭ ‬إلى‭ ‬محفظة‭ ‬مع‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الأمن،‭ ‬وأفضل‭ ‬تجربة‭ ‬للمستخدم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬إجراء‭ ‬التحويلات‭ ‬الفورية‭ ‬وبأقل‭ ‬كلفة‭ ‬ممكنة‭ ‬لزبائن‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬و‮«‬ Binance ‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬ذكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمنصة‭ ‬ Binance ‭ ‬البحرين‭ ‬تميم‭ ‬الموسوي‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬يعد‭ ‬بين‭ ‬شركتين‭ ‬خاضعتين‭ ‬للرقابة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬رسالتنا‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأصول‭ ‬المشفرة‭ ‬وإجراء‭ ‬المدفوعات‭ ‬بكلفة‭ ‬مناسبة‭ ‬للمستخدمين‮»‬‭. ‬