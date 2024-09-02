((بيون موني)) و((بينانس)) توقعان اتفاقية لتقديم المزايا والخدمات الحصرية للزبائن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة Beyon Money ، إحدى شركات Beyon ، أمس توقيع اتفاقية شراكة مع Binance (بينانس)، أكبر منصة لتداول الأصول المشفرة في العالم من حيث الحجم، بهدف توفير أفضل المزايا والخدمات الحصرية والقيمة للزبائن. وبموجب هذه الشراكة سيكون حل الدفع الرقمي Beyon Money Checkout متوافرًا على تطبيق Binance ؛ ما يسمح للزبائن بتعبئة محفظتهم على Binance مباشرة من خلال محفظة Beyon Money ، عن طريق رقم الهاتف المسجل في
Beyon Money بدلًا من الحاجة إلى إدخال تفاصيل بطاقة الدفع، إلى جانب توفير عروض حصرية لزبائن Beyon Money . وقال الرئيس التنفيذي لشركة
Beyon Money روبرتو مانكون: «يسرنا التعاون مع Binance لتوفير حل الدفع المدمج « Beyon Money Checkout »، أول محفظة من نوعها تقدم الخدمات من المستهلك إلى الشركة « C 2 B »، التي تتيح للزبائن إعادة التعبئة من محفظة إلى محفظة مع أعلى مستويات الأمن، وأفضل تجربة للمستخدم، بالإضافة إلى إمكانية إجراء التحويلات الفورية وبأقل كلفة ممكنة لزبائن Beyon Money و« Binance ». من جانبه ذكر الرئيس التنفيذي لمنصة Binance البحرين تميم الموسوي: «إن هذا التعاون يعد بين شركتين خاضعتين للرقابة من قبل مصرف البحرين المركزي خطوة مهمة نحو تحقيق رسالتنا في تسهيل الوصول إلى الأصول المشفرة وإجراء المدفوعات بكلفة مناسبة للمستخدمين».
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