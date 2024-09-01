((نيسان)) تتصدر مبيعات السيارات المجمعة محلياً في أول 7 أشهر من 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تصدرت العلامة اليابانية ((نيسان)) قائمة مبيعات السيارات ((الملاكى)) المجمعة محليًا خلال أول 7 أشهر من العام الجارى، وذلك بعدما استحوذت على النصيب الأكبر من المبيعات بنسبة 36.1% من السوق بإجمالى بيع 7.4 ألف سيارة.
وارتفعت مبيعات السيارات المجمعة محليًا بنسبة 24.4% لتسجل نحو 20.6 ألف سيارة خلال أول 7 أشهر من العام الجارى، مقارنة بنحو 16.6ألف سيارة فى الفترة المقابلة من 2023، وفقًا للتقرير الشهرى الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات ((أميك)).
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وفى المقابل، قفزت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 20.6% لتصل إلى 18.3ألف سيارة خلال أول 7 أشهر من العام الجارى، مقارنة بنحو 15.1 ألف سيارة فى الفترة المقابلة من 2023.
وجاءت في المركز الثاني العلامة التجارية ((شيرى – غبور)) الصينية بعد زيادة حصتها السوقية إلى 26.2% مسجلة بيع 5.4 ألف سيارة، وثم تأتي العلامة التجارية ((هيونداى)) في المركز الثالث بحصة سوقية بلغت نحو 25.2% بإجمالى بيع 5.2 ألف سيارة.
العلامة التجارية ((بى واى دى)) حلت بالمركز الرابع بحصة سوقية نحو 10.9% بإجمالى مبيعات 2.2 ألف سيارة، ضمن قائمة السيارات الملاكى المجمعة محليًا والأكثر مبيعًا خلال أول 7 أشهر من العام الجارى.
وحلت العلامة التجارية ((تويوتا)) للمركز الخامس بحصة سوقية بلغت نحو 1.5% بإجمالى مبيعات 315 سيارة.
وفى نفس السياق، تصدرت العلامة التجارية ((تويوتا)) قائمة مبيعات سيارات الركوب ((الملاكى)) المستوردة خلال أول 7 أشهر من العام الجارى، بحصة سوقية بلغت نحو 18.8% وإجمالى مبيعات 3.4 ألف سيارة، بحسب التقرير الشهرى الصادر عن ((أميك)).
وصعدت العلامة التجارية ((ام جى)) فى المركز الثاني بحصة سوقية 16.2% بإجمالى مبيعات 2.9 ألف سيارة. وتراجعت العلامة التجارية ((كيا)) فى المركز الثالث بحصة سوقية 14.8% بعد بيع 2.7 ألف سيارة.
وفى المركز الرابع جاءت ((سوزوكى)) بحصة سوقية 7.6% مسجلة مبيعات 1.3 ألف سيارة، فيما حلت العلامة التجارية ((جيلى – أبوغالى)) فى المركز الخامس بحصة سوقية 5.7% بمبيعات اكثر من الف سيارة.
العلامة التجارية ((رينو)) جاءت باللمركز السادس بحصة سوقية 5.5% بإجمالى مبيعات 999 سيارة، ثم تأتي العلامة التجارية ((ميتسوبيشى)) فى المركز السابع بحصة سوقية .44% مسجلة مبيعات 811 سيارة.
وصعدت ((نيسان )) إلى المركز الثامن بحصة سوقية 3.7% بمبيعات 676 سيارة، ثم ((اوبل)) فى المركز التاسع بنحو 3.6% بواقع بيع 651 سيارة.
((بيجو)) سيطرت على المركز العاشر بحصة سوقية 3.5% وباعت 636 سيارة، وتبعتها العلامة التجارية ((سيتروين)) فى المركز الحادى عشر بنحو 2.8% ومبيعات 512 سيارة.
وحلت العلامة التجارية ((شانجان)) المركز الثانى عشر بحصة سوقية 2.3% بمبيعات 421 سيارة، واستحوذت العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 11.2%، بإجمالى مبيعات 2.1 ألف سيارة.
كتب – فادي زلط
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