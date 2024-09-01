((نيسان)) تتصدر مبيعات السيارات المجمعة محلياً في أول 7 أشهر من 2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تصدرت العلامة اليابانية ((نيسان)) قائمة مبيعات السيارات ((الملاكى)) المجمعة محليًا خلال أول 7 أشهر من العام الجارى، وذلك بعدما استحوذت على النصيب الأكبر من المبيعات بنسبة 36.1% من السوق بإجمالى بيع 7.4 ألف سيارة.

وارتفعت مبيعات السيارات المجمعة محليًا بنسبة 24.4% لتسجل نحو 20.6 ألف سيارة خلال أول 7 أشهر من العام الجارى، مقارنة بنحو 16.6ألف سيارة فى الفترة المقابلة من 2023، وفقًا للتقرير الشهرى الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات ((أميك)).

موضوعات25 ألف زيادة بأسعار سيارات ((هيونداى)) بقائمة سبتمبر %7.5 ارتفاعًا بمبيعات الشاحنات المجمعة محلياً خلال 7 أشهر 20 ألف جنيه زيادة بسعر سيارات ((شيرى)) بداية من الشهر الجارى

وفى المقابل، قفزت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 20.6% لتصل إلى 18.3ألف سيارة خلال أول 7 أشهر من العام الجارى، مقارنة بنحو 15.1 ألف سيارة فى الفترة المقابلة من 2023.

وجاءت في المركز الثاني العلامة التجارية ((شيرى – غبور)) الصينية بعد زيادة حصتها السوقية إلى 26.2% مسجلة بيع 5.4 ألف سيارة، وثم تأتي العلامة التجارية ((هيونداى)) في المركز الثالث بحصة سوقية بلغت نحو 25.2% بإجمالى بيع 5.2 ألف سيارة.

العلامة التجارية ((بى واى دى)) حلت بالمركز الرابع بحصة سوقية نحو 10.9% بإجمالى مبيعات 2.2 ألف سيارة، ضمن قائمة السيارات الملاكى المجمعة محليًا والأكثر مبيعًا خلال أول 7 أشهر من العام الجارى.

وحلت العلامة التجارية ((تويوتا)) للمركز الخامس بحصة سوقية بلغت نحو 1.5% بإجمالى مبيعات 315 سيارة.

وفى نفس السياق، تصدرت العلامة التجارية ((تويوتا)) قائمة مبيعات سيارات الركوب ((الملاكى)) المستوردة خلال أول 7 أشهر من العام الجارى، بحصة سوقية بلغت نحو 18.8% وإجمالى مبيعات 3.4 ألف سيارة، بحسب التقرير الشهرى الصادر عن ((أميك)).

وصعدت العلامة التجارية ((ام جى)) فى المركز الثاني بحصة سوقية 16.2% بإجمالى مبيعات 2.9 ألف سيارة. وتراجعت العلامة التجارية ((كيا)) فى المركز الثالث بحصة سوقية 14.8% بعد بيع 2.7 ألف سيارة.

وفى المركز الرابع جاءت ((سوزوكى)) بحصة سوقية 7.6% مسجلة مبيعات 1.3 ألف سيارة، فيما حلت العلامة التجارية ((جيلى – أبوغالى)) فى المركز الخامس بحصة سوقية 5.7% بمبيعات اكثر من الف سيارة.

العلامة التجارية ((رينو)) جاءت باللمركز السادس بحصة سوقية 5.5% بإجمالى مبيعات 999 سيارة، ثم تأتي العلامة التجارية ((ميتسوبيشى)) فى المركز السابع بحصة سوقية .44% مسجلة مبيعات 811 سيارة.

وصعدت ((نيسان )) إلى المركز الثامن بحصة سوقية 3.7% بمبيعات 676 سيارة، ثم ((اوبل)) فى المركز التاسع بنحو 3.6% بواقع بيع 651 سيارة.

((بيجو)) سيطرت على المركز العاشر بحصة سوقية 3.5% وباعت 636 سيارة، وتبعتها العلامة التجارية ((سيتروين)) فى المركز الحادى عشر بنحو 2.8% ومبيعات 512 سيارة.

وحلت العلامة التجارية ((شانجان)) المركز الثانى عشر بحصة سوقية 2.3% بمبيعات 421 سيارة، واستحوذت العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 11.2%، بإجمالى مبيعات 2.1 ألف سيارة.

كتب – فادي زلط