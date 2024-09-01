مؤشر EGX30 على موعد مع قمته التاريخية عند 34 ألف نقطة بنهاية العام الجاري - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) حامد: التطورات الاقتصادية تحفز السوق للاستمرار فى المسار الصعودى

واصلت المصرية خلال شهر أغسطس الماضى سلسلة الارتفاعات القياسية محققة المستويات المستهدفة بكسر المؤشر الرئيسى لحاجز الـ 30 ألف نقطة مع توقعات المتعاملين بأن تستكمل حتى تناهز قمتها القياسية عند 34 ألف نقطة قبل نهاية العام الجارى.

وترى راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أن التطورات الاقتصادية الحالية من المتوقع أن تدفع السوق لاستكمال المسار الصعودى، خاصة أن جميع الأخبار الحالية محفزة للسوق مثل استقرار سعر الصرف وتشجيع الاستثمارات خاصة بعد عودة وزارة الاستثمار.

موضوعاتإعادة هيكلة“القابضة الكويتية” تقود“بايونيرز” لصدارة متعاملى السماسرة فى أغسطس انتخابات“المقاصة”:“سرحان” يحسم مقعد الشركات المدرجة و”ليحة” و”مصطفى” يفوزان بـ”أمناء الحفظ” “إيسترن كومباني” تقترح توزيع 2.7 جنيه للسهم

وأضافت أنه من ضمن أهم التطورات الاقتصادية خاصة فى مناخ الاستثمار هو وجود أنباء عن استثمارات صينية فى قطاع السيارات، كل تلك العوامل الايجابية من المتوقع أن تدفع المؤشر الرئيسى عند قمته القياسية 34 ألف نقطة بنهاية العام الجارى.

وترى حامد ان الطفرة التى حدثت فى أداء قطاع مواد البناء ترجع بصورة أساسية إلى الأداء الجيد لأسهم حديد عز، والسويدى إلكتريك، خاصة أن أداء القطاع خلال الشهر الماضى تفوق على أداء القطاع العقارى رغم صعود سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وأضافت حامد أن الانفراجة التى شهدها القطاع الصناعى والتجارى دفعت قطاع المنسوجات للارتفاع خلال أغسطس الماضى أيضًا.

وارتفع مؤشر قطاع مواد البناء بنحو 52%، وصعد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنحو 20%، كما شهد القطاع العقارى نموًا بنحو 10.1%.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنحو 4.75% إلى 30774.19 نقطة فى ختام تعاملات الشهر الماضي، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.48% إلى مستوى 7076.3 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعا بنحو 4.79% إلى مستوى 37653.9 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 3.96% الى مستوى 10148.81 نقطة.

وشهد السوق قيم تداولات بنحو 95.76 مليار جنيه بنهاية الشهر، من خلال تداول 22.8 مليون سهم، بتنفيذ 2.6 مليون عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الشهر السابق التى بلغت قيمتها 101.7 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 21.9 مليار ورقة منفذة على 2.2 مليون عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنسبة 4.6% إلى مستوى 2.1 تريليون جنيه.

توقع مصطفى الكردى رئيس مجموعة بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، أن يتجاوز المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية منطقة 34 ألف نقطة ليصل إلى 34500 نقطة بنهاية العام الجارى.

وأوضح الكردى أن أهم ما يميز السوق خلال الوقت الحالى أن حركة السوق لا يتحكم بها أسهم بعينها، موضحاً أنه يوجد تباين فى حركة الأسهم وشيء من التبادل والتوافق والذى يعد بمثابة إشارة إيجابية، الذى يشهده السوق فى الوقت الحالى، موضحاً أن الارتفاع الحالى فى المؤشر هو ارتفاع حقيقى وليس ارتفاع مدفوع سهم محدد.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 88.1% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.1% والعرب على 5.7% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى شراء بقيمة 1.18 مليار جنيه بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 1.03 مليار جنيه بعد استبعاد الصفقات.