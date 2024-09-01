مؤشر EGX30 على موعد مع قمته التاريخية عند 34 ألف نقطة بنهاية العام الجاري - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) حامد: التطورات الاقتصادية تحفز السوق للاستمرار فى المسار الصعودى
واصلت البورصة المصرية خلال شهر أغسطس الماضى سلسلة الارتفاعات القياسية محققة المستويات المستهدفة بكسر المؤشر الرئيسى لحاجز الـ 30 ألف نقطة مع توقعات المتعاملين بأن تستكمل حتى تناهز قمتها القياسية عند 34 ألف نقطة قبل نهاية العام الجارى.
وترى راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أن التطورات الاقتصادية الحالية من المتوقع أن تدفع السوق لاستكمال المسار الصعودى، خاصة أن جميع الأخبار الحالية محفزة للسوق مثل استقرار سعر الصرف وتشجيع الاستثمارات خاصة بعد عودة وزارة الاستثمار.
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وأضافت أنه من ضمن أهم التطورات الاقتصادية خاصة فى مناخ الاستثمار هو وجود أنباء عن استثمارات صينية فى قطاع السيارات، كل تلك العوامل الايجابية من المتوقع أن تدفع المؤشر الرئيسى عند قمته القياسية 34 ألف نقطة بنهاية العام الجارى.
وترى حامد ان الطفرة التى حدثت فى أداء قطاع مواد البناء ترجع بصورة أساسية إلى الأداء الجيد لأسهم حديد عز، والسويدى إلكتريك، خاصة أن أداء القطاع خلال الشهر الماضى تفوق على أداء القطاع العقارى رغم صعود سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة.
وأضافت حامد أن الانفراجة التى شهدها القطاع الصناعى والتجارى دفعت قطاع المنسوجات للارتفاع خلال أغسطس الماضى أيضًا.
وارتفع مؤشر قطاع مواد البناء بنحو 52%، وصعد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنحو 20%، كما شهد القطاع العقارى نموًا بنحو 10.1%.
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنحو 4.75% إلى 30774.19 نقطة فى ختام تعاملات الشهر الماضي، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.48% إلى مستوى 7076.3 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعا بنحو 4.79% إلى مستوى 37653.9 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 3.96% الى مستوى 10148.81 نقطة.
وشهد السوق قيم تداولات بنحو 95.76 مليار جنيه بنهاية الشهر، من خلال تداول 22.8 مليون سهم، بتنفيذ 2.6 مليون عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الشهر السابق التى بلغت قيمتها 101.7 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 21.9 مليار ورقة منفذة على 2.2 مليون عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنسبة 4.6% إلى مستوى 2.1 تريليون جنيه. الكردى: المؤشر الرئيسى سيتجاوز منطقة 34 ألف نقطة بنهاية العام
توقع مصطفى الكردى رئيس مجموعة بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، أن يتجاوز المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية منطقة 34 ألف نقطة ليصل إلى 34500 نقطة بنهاية العام الجارى.
وأوضح الكردى أن أهم ما يميز السوق خلال الوقت الحالى أن حركة السوق لا يتحكم بها أسهم بعينها، موضحاً أنه يوجد تباين فى حركة الأسهم وشيء من التبادل والتوافق والذى يعد بمثابة إشارة إيجابية، الذى يشهده السوق فى الوقت الحالى، موضحاً أن الارتفاع الحالى فى المؤشر هو ارتفاع حقيقى وليس ارتفاع مدفوع سهم محدد.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 88.1% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.1% والعرب على 5.7% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى شراء بقيمة 1.18 مليار جنيه بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 1.03 مليار جنيه بعد استبعاد الصفقات.
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