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طالبان تخفّف لهجتها مع الأمم المتحدة بشأن قانون الأخلاق

9/1/2024 7:22:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كابول‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬خفّفت‭ ‬حكومة‭ ‬طالبان‭ ‬لهجتها‭ ‬مع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬حاولت‭ ‬هي‭ ‬نفسها‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬بعد‭ ‬تصريحات‭ ‬شديدة‭ ‬النبرة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬بشأن‭ ‬قانون‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬يقلّل‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬والمجتمع‭ ‬ككل‭. ‬وقال‭ ‬نائب‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬حمدالله‭ ‬فيترات‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬صوتية‭ ‬للصحافة‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬نؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬وفعالية‭ ‬التفاعلات‭... ‬وهي‭ ‬الطريقة‭ ‬الوحيدة‭... ‬لإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬للمشاكل‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الإمارة‭ ‬الإسلامية‭ ‬تؤيد‭ ‬التعامل‭ ‬الإيجابي‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‮»‬‭.

وأكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسمه‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬أنّ‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬ستواصل‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬أفغانستان،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ (‬حكومة‭) ‬طالبان‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬سنقوم‭ ‬بذلك‭ ‬كما‭ ‬فعلنا‭ ‬دائما،‭ ‬وفقا‭ ‬لتفويضنا‭... ‬بشكل‭ ‬محايد‭... ‬لحمل‭ ‬رسالة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭. ‬ودعا‭ ‬كابول‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬فتح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬السبل‭ ‬أمام‭ ‬التعاون‭ ‬الدبلوماسي‮»‬‭.

وكان‭ ‬غوتيريش‭ ‬يرد‭ ‬على‭ ‬إعلان‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الأمر‭ ‬بالمعروف‭ ‬والنهي‭ ‬عن‭ ‬المنكر‭ ‬وهي‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭. ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬بسبب‭ ‬دعايتها‭ ‬المستمرة،‭ ‬لن‭ ‬تقدّم‭ ‬الوزارة‭ ‬بعد‭ ‬الآن‭ ‬أي‭ ‬دعم‭ ‬أو‭ ‬تتعاون‭ ‬مع‭ ‬بعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬ستُعدّ‭ ‬طرفا‭ ‬معارضا‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬21‭ ‬أغسطس‭ ‬صدر‭ ‬قانون‭ ‬جديد‭ ‬يحكم‭ ‬جميع‭ ‬جوانب‭ ‬الحياة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والخاصة‭ ‬للأفغان،‭ ‬وأثار‭ ‬قلقا‭ ‬كبيرا‭ ‬بين‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأفغان‭ ‬والمدافعين‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬ويُلزم‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬النساء‭ ‬بتغطية‭ ‬أجسادهن‭ ‬بالكامل‭ ‬كما‭ ‬يحظر‭ ‬عليهن‭ ‬الحديث‭ ‬بصوت‭ ‬عالٍ،‭ ‬ويفرض‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القواعد‭ ‬على‭ ‬لباس‭ ‬الرجال‭ ‬وأداء‭ ‬الصلاة‭ ‬ويمنع‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بصور‭ ‬للكائنات‭ ‬الحية‭ ‬ويحظر‭ ‬المثلية‭ ‬الجنسية‭ ‬ومسابقات‭ ‬القتال‭ ‬بين‭ ‬الحيوانات‭ ‬وبث‭ ‬الموسيقى‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬والأعياد‭ ‬غير‭ ‬الإسلامية‭. ‬وأدى‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬يمنح‭ ‬شرطة‭ ‬الأمر‭ ‬بالمعروف‭ ‬والنهي‭ ‬عن‭ ‬المنكر‭ ‬مجالا‭ ‬كبيرا‭ ‬للقمع،‭ ‬إلى‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬كابول‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭.

وكانت‭ ‬رئيسة‭ ‬بعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬إلى‭ ‬أفغانستان‭ ‬روزا‭ ‬أوتونباييفا‭ ‬اعتبرت‭ ‬القانون‭ ‬‮«‬رؤية‭ ‬مؤلمة‭ ‬لمستقبل‭ ‬أفغانستان،‭ ‬حيث‭ ‬يحظى‭ ‬مفتشو‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬بسلطات‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬اعتباراتهم‭ ‬الخاصة،‭ ‬لتهديد‭ ‬وتوقيف‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬لوائح‭ ‬واسعة‭ ‬وغامضة‭ ‬أحيانا‭ ‬من‭ ‬المخالفات‮»‬‭. ‬

ورد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬ذبيح‭ ‬الله‭ ‬مجاهد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬‮«‬متجذر‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬التعاليم‭ ‬الإسلامية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬احترامها‭ ‬وفهمها‭.
‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬رفض‭ ‬هذه‭ ‬القوانين‭ ‬دون‭ ‬هذا‭ ‬الفهم‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬رأينا‭ ‬تعبير‭ ‬عن‭ ‬غطرسة‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬انتقاد‭ ‬المسلم‭ ‬للقانون‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬حتى‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬إيمانه‮»‬‭. ‬

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