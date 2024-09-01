روسيا تعلن إحباط هجمات بمسيّرات أوكرانية استهدفت موسكو ومناطق أخرى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
موسكو - (أ ف ب): أعلنت روسيا أمس الأحد إحباط هجوم واسع النطاق شنّته كييف باستخدام أكثر من مائة مسيّرة استهدفت 14 منطقة والعاصمة موسكو، وذلك بعد أيام من ضربات روسية بالصواريخ والطائرات بدون طيار استهدفت أوكرانيا. وغالبا ما تعلن كييف شنّ ضربات ضد أهداف عسكرية أو مواقع تسهم في المجهود الحربي الروسي ردا على غزو أراضيها من قبل موسكو اعتبارا من فبراير 2022، والرد على ضربات روسية تستهدف بنى تحتية مدنية.
وأتت استهدافات الأحد بعد نحو أسبوع من إطلاق روسيا ما يناهز 200 صاروخ وطائرة مسيّرة باتجاه الأراضي الأوكرانية، في إحدى أكبر الهجمات منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عامين. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد عبر فيسبوك إن «ردّ الأوكرانيين على الإرهاب الروسي بكل الوسائل الضرورية لوضع حد له هو أمر مبرّر بالكامل».
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 158 مسيرة فوق 15 منطقة ليلا، بينها اثنتان فوق موسكو التي تبعد زهاء 500 كلم عن الحدود مع أوكرانيا. وأفادت هيئات الانقاذ الروسية، وفق ما نقلت عنها وكالات أنباء محلية باندلاع «حريق» في منشأة كابوتنيا لتكرير النفط الواقعة في جنوب شرق موسكو. وقال رئيس بلدية العاصمة سيرغي سوبيانين عبر تلغرام إن «طائرة مسيّرة ثانية تم إسقاطها تسببت بأضرار في مبنى تقني» في الموقع ذاته، مشيرا الى أن ذلك أدى إلى اندلاع «حريق موضعي».
وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الحالات الطارئة أنه تمت «السيطرة» عليه. وأفاد مسؤول محلي في العاصمة بأن ثلاث مسيّرات كانت تستهدف محطة كاشيرا العاملة بالفحم لإنتاج الكهرباء، من دون تسجيل «ضحايا أو أضرار». وهي ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها هجمات أوكرانية موسكو ومنطقتها، على الرغم من أن ضربات كهذه تبقى نادرة. وأعلنت السلطات الروسية في 21 أغسطس إسقاط 11 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا باتّجاه العاصمة، فيما اعتبره رئيس بلديتها في حينه «إحدى أكبر المحاولات لمهاجمة موسكو» بطائرات مسيّرة.
وفي مايو 2023، أعلنت السلطات الروسية إسقاط طائرتين مسيّرتين على مقربة من الكرملين. وفي صيف العام ذاته، تمّ تدمير مسيّرات في أجواء حي الأعمال في العاصمة الروسية. وقالت وزارة الدفاع أمس الأحد إن العدد الأكبر من المسيّرات، وهو 122، أسقط فوق مناطق كورسك وبريانسك وفورونيج وبلغورود المحاذية لأوكرانيا. وقال الحاكم الإقليمي ألكسندر بوغوماز إن «مدافعينا يتصدون لمحاولة هجوم كبير بالمسيرات على أراضي منطقة بريانسك». وأكد «عدم وقوع ضحايا أو أضرار» مضيفا أن الكهرباء لا تزال تصل إلى الزبائن «بشكل سليم».
في منطقة بلغورود قال الحاكم فياتشسلاف غلادكوف إن «زجاج ثلاثة مبان سكنية في بلغورود تضرر. وفي منزل خاص دُمر مرفق خدمات بالكامل». ويأتي الهجوم من كييف بعد أيام على استهداف بنى تحتية أوكرانية للطاقة بأكثر من 200 من المسيرات والصواريخ الروسية في هجوم كبير مماثل أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل. ويأتي الهجوم الأوكراني بعد قرابة شهر على إطلاق كييف عملية برية واسعة في منطقة كورسك الروسية رغم مواصلة قوات موسكو تقدمها في شرق أوكرانيا.
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