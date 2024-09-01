روسيا تعلن إحباط هجمات بمسيّرات أوكرانية استهدفت موسكو ومناطق أخرى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

موسكو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إحباط‭ ‬هجوم‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬شنّته‭ ‬كييف‭ ‬باستخدام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬مسيّرة‭ ‬استهدفت‭ ‬14‭ ‬منطقة‭ ‬والعاصمة‭ ‬موسكو،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬ضربات‭ ‬روسية‭ ‬بالصواريخ‭ ‬والطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬استهدفت‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬تعلن‭ ‬كييف‭ ‬شنّ‭ ‬ضربات‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬عسكرية‭ ‬أو‭ ‬مواقع‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬المجهود‭ ‬الحربي‭ ‬الروسي‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬غزو‭ ‬أراضيها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬موسكو‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬2022،‭ ‬والرد‭ ‬على‭ ‬ضربات‭ ‬روسية‭ ‬تستهدف‭ ‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬مدنية‭. ‬

وأتت‭ ‬استهدافات‭ ‬الأحد‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬روسيا‭ ‬ما‭ ‬يناهز‭ ‬200‭ ‬صاروخ‭ ‬وطائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬باتجاه‭ ‬الأراضي‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬الهجمات‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عامين‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬عبر‭ ‬فيسبوك‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ردّ‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬على‭ ‬الإرهاب‭ ‬الروسي‭ ‬بكل‭ ‬الوسائل‭ ‬الضرورية‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬له‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬مبرّر‭ ‬بالكامل‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬أنها‭ ‬أسقطت‭ ‬158‭ ‬مسيرة‭ ‬فوق‭ ‬15‭ ‬منطقة‭ ‬ليلا،‭ ‬بينها‭ ‬اثنتان‭ ‬فوق‭ ‬موسكو‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬زهاء‭ ‬500‭ ‬كلم‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وأفادت‭ ‬هيئات‭ ‬الانقاذ‭ ‬الروسية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنها‭ ‬وكالات‭ ‬أنباء‭ ‬محلية‭ ‬باندلاع‭ ‬‮«‬حريق‮»‬‭ ‬في‭ ‬منشأة‭ ‬كابوتنيا‭ ‬لتكرير‭ ‬النفط‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬موسكو‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬العاصمة‭ ‬سيرغي‭ ‬سوبيانين‭ ‬عبر‭ ‬تلغرام‭ ‬إن‭ ‬‮«‬طائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬ثانية‭ ‬تم‭ ‬إسقاطها‭ ‬تسببت‭ ‬بأضرار‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬تقني‮»‬‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬ذاته،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اندلاع‭ ‬‮«‬حريق‭ ‬موضعي‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬‮«‬السيطرة‮»‬‭ ‬عليه‭. ‬وأفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬محلي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بأن‭ ‬ثلاث‭ ‬مسيّرات‭ ‬كانت‭ ‬تستهدف‭ ‬محطة‭ ‬كاشيرا‭ ‬العاملة‭ ‬بالفحم‭ ‬لإنتاج‭ ‬الكهرباء،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تسجيل‭ ‬‮«‬ضحايا‭ ‬أو‭ ‬أضرار‮»‬‭. ‬وهي‭ ‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬فيها‭ ‬هجمات‭ ‬أوكرانية‭ ‬موسكو‭ ‬ومنطقتها،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ضربات‭ ‬كهذه‭ ‬تبقى‭ ‬نادرة‭. ‬وأعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬أغسطس‭ ‬إسقاط‭ ‬11‭ ‬مسيّرة‭ ‬أطلقتها‭ ‬أوكرانيا‭ ‬باتّجاه‭ ‬العاصمة،‭ ‬فيما‭ ‬اعتبره‭ ‬رئيس‭ ‬بلديتها‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬‮«‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬المحاولات‭ ‬لمهاجمة‭ ‬موسكو‮»‬‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيّرة‭. ‬

وفي‭ ‬مايو‭ ‬2023،‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭ ‬إسقاط‭ ‬طائرتين‭ ‬مسيّرتين‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬الكرملين‭. ‬وفي‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬ذاته،‭ ‬تمّ‭ ‬تدمير‭ ‬مسيّرات‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬حي‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الروسية‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬العدد‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬المسيّرات،‭ ‬وهو‭ ‬122،‭ ‬أسقط‭ ‬فوق‭ ‬مناطق‭ ‬كورسك‭ ‬وبريانسك‭ ‬وفورونيج‭ ‬وبلغورود‭ ‬المحاذية‭ ‬لأوكرانيا‭. ‬وقال‭ ‬الحاكم‭ ‬الإقليمي‭ ‬ألكسندر‭ ‬بوغوماز‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مدافعينا‭ ‬يتصدون‭ ‬لمحاولة‭ ‬هجوم‭ ‬كبير‭ ‬بالمسيرات‭ ‬على‭ ‬أراضي‭ ‬منطقة‭ ‬بريانسك‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬وقوع‭ ‬ضحايا‭ ‬أو‭ ‬أضرار‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الكهرباء‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬الزبائن‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬سليم‮»‬‭. ‬

في‭ ‬منطقة‭ ‬بلغورود‭ ‬قال‭ ‬الحاكم‭ ‬فياتشسلاف‭ ‬غلادكوف‭ ‬إن‭ ‬‮«‬زجاج‭ ‬ثلاثة‭ ‬مبان‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬بلغورود‭ ‬تضرر‭. ‬وفي‭ ‬منزل‭ ‬خاص‭ ‬دُمر‭ ‬مرفق‭ ‬خدمات‭ ‬بالكامل‮»‬‭. ‬ويأتي‭ ‬الهجوم‭ ‬من‭ ‬كييف‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬استهداف‭ ‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬أوكرانية‭ ‬للطاقة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬من‭ ‬المسيرات‭ ‬والصواريخ‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬كبير‭ ‬مماثل‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬ويأتي‭ ‬الهجوم‭ ‬الأوكراني‭ ‬بعد‭ ‬قرابة‭ ‬شهر‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬كييف‭ ‬عملية‭ ‬برية‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭ ‬الروسية‭ ‬رغم‭ ‬مواصلة‭ ‬قوات‭ ‬موسكو‭ ‬تقدمها‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭. ‬