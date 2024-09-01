زعماء أفارقة يتوجهون إلى الصين بحثا عن قروض كبيرة واستثمارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بكين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يتوجه‭ ‬زعماء‭ ‬أفارقة‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الصينية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬سعيا‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أموال‭ ‬لمشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الضخمة،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬تصاعد‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬العظمى‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬والنفوذ‭ ‬في‭ ‬القارة‭. ‬وسعت‭ ‬الصين‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الافريقية‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬الماضي،‭ ‬وزودتها‭ ‬بمليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬قروض‭ ‬ساعدت‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬لكنها‭ ‬أثارت‭ ‬جدلا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬بسبب‭ ‬تحميل‭ ‬الدول‭ ‬ديوناً‭ ‬ضخمة‭. ‬

أرسلت‭ ‬الصين‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬إلى‭ ‬إفريقيا‭ ‬لبناء‭ ‬مشاريعها‭ ‬الضخمة،‭ ‬مع‭ ‬استغلال‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬الشاسعة‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬النحاس‭ ‬والذهب‭ ‬والليثيوم‭ ‬والمعادن‭ ‬الأرضية‭ ‬النادرة‭. ‬وقالت‭ ‬بكين‭ ‬إن‭ ‬منتدى‭ ‬الصين‭ ‬وإفريقيا‭ ‬الذي‭ ‬يلتئم‭ ‬بين‭ ‬الرابع‭ ‬والسادس‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬سيكون‭ ‬أكبر‭ ‬حدث‭ ‬دبلوماسي‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليها‭ ‬منذ‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬وأكد‭ ‬زعماء‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬ونيجيريا‭ ‬وكينيا‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭ ‬حضورهم،‭ ‬وبدأ‭ ‬وصول‭ ‬عشرات‭ ‬الوفود‭ ‬الى‭ ‬العاصمة‭ ‬الصينية‭. ‬

وقال‭ ‬أوفيجوي‭ ‬إيغويغو‭ ‬محلل‭ ‬السياسات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬الاستشارات‭ ‬‮«‬ديفلوبمنت‭ ‬ري‭ ‬ايماجيند‮»‬‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الدول‭ ‬الافريقية‭ ‬‮«‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬استغلال‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النمو‮»‬‭. ‬وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬صينية‭ ‬رسمية‭ ‬أن‭ ‬الصين،‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬اقتصاد‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬هي‭ ‬أكبر‭ ‬شريك‭ ‬تجاري‭ ‬لإفريقيا،‭ ‬بحيث‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬التجارة‭ ‬الثنائية‭ ‬167 , 8‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬

قاومت‭ ‬الصين‭ ‬تخفيف‭ ‬الديون،‭ ‬حتى‭ ‬مع‭ ‬سعي‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬الإفريقية‭ ‬لسداد‭ ‬قروضها،‭ ‬واضطرارها‭ ‬احيانا‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬الإنفاق‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭ ‬الحيوية‭. ‬وأكد‭ ‬تانغ‭ ‬شياويانغ‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬تسينغهوا‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬المنتدى‭ ‬الصيني‭ ‬الافريقي‭ ‬الأخير‭ ‬قبل‭ ‬ست‭ ‬سنوات،‭ ‬‮«‬شهد‭ ‬العالم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المتغيرات،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬كوفيد‭ ‬والتوتر‭ ‬الجيوسياسي،‭ ‬والآن‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬النموذج‭ ‬القديم‮»‬‭ ‬للقروض‭ ‬‮«‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬الكبيرة‭ ‬والتصنيع‭ ‬السريع‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬ممكنا‭. ‬

تعدّ‭ ‬القارة‭ ‬مركزا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬بكين،‭ ‬وهو‭ ‬مشروع‭ ‬ضخم‭ ‬للبنية‭ ‬الأساسية‭ ‬وركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لمحاولة‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬توسيع‭ ‬نفوذ‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭. ‬وجهت‭ ‬مبادرة‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬التي‭ ‬تشتد‭ ‬الحاجة‭ ‬إليها‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬الإفريقية‭ ‬مثل‭ ‬مشاريع‭ ‬السكك‭ ‬الحديد‭ ‬والموانئ‭ ‬ومحطات‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهرومائية‭. ‬لكن‭ ‬المنتقدين‭ ‬يتهمون‭ ‬بكين‭ ‬بإرهاق‭ ‬الدول‭ ‬بالديون‭ ‬وتمويل‭ ‬مشاريع‭ ‬للبنى‭ ‬التحتية‭ ‬الأساسية‭ ‬تضر‭ ‬بالبيئة‭. ‬

وأحد‭ ‬المشاريع‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬في‭ ‬كينيا‭ ‬خط‭ ‬سكة‭ ‬حديد‭ ‬بقيمة‭ ‬خمسة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬تم‭ ‬بناؤه‭ ‬بتمويل‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬إكسيم‭ ‬الصيني،‭ ‬يربط‭ ‬العاصمة‭ ‬نيروبي‭ ‬بمدينة‭ ‬مومباسا‭ ‬الساحلية‭. ‬لكن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬تمديد‭ ‬الخط‭ ‬إلى‭ ‬أوغندا‭ ‬لم‭ ‬تتحقق،‭ ‬مع‭ ‬سعي‭ ‬البلدين‭ ‬لسداد‭ ‬ديون‭ ‬مبادرة‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق‭. ‬وطلب‭ ‬الرئيس‭ ‬الكيني‭ ‬وليام‭ ‬روتو‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬قرضا‭ ‬بمليار‭ ‬دولار‭ ‬وإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬الديون‭ ‬القائمة‭ ‬لاستكمال‭ ‬مشاريع‭ ‬أخرى‭ ‬متوقفة‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق‭. ‬وتدين‭ ‬كينيا‭ ‬الآن‭ ‬للصين‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭. ‬

ولاحظ‭ ‬أليكس‭ ‬فاينز‭ ‬الذي‭ ‬يترأس‭ ‬برنامج‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬تشاتام‭ ‬هاوس‭ ‬بلندن‭ ‬أن‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الدامية‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬كينيا‭ ‬اندلعت‭ ‬بسبب‭ ‬حاجة‭ ‬الحكومة‭ ‬‮«‬لخدمة‭ ‬أعباء‭ ‬ديونها‭ ‬للدائنين‭ ‬الدوليين،‭ ‬وبينهم‭ ‬الصين‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬ضوء‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث،‭ ‬توقع‭ ‬فاينز‭ ‬ومحللون‭ ‬آخرون‭ ‬أن‭ ‬يسعى‭ ‬القادة‭ ‬الأفارقة‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬المرتقب‭ ‬ليس‭ ‬الى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الصينية‭ ‬فحسب،‭ ‬ولكن‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬قروض‭ ‬أكثر‭ ‬ملاءمة‭. ‬